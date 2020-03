La meilleure fonctionnalité de l’iPhone arrivera bientôt sur le MacBook – .

Tous les modèles d’iPhone 12 et d’iPad Pro 2020 devraient comporter Face ID, la fonction sophistiquée de reconnaissance faciale 3D qu’Apple a introduite avec l’iPhone X.

Une nouvelle découverte suggère qu’Apple pourrait explorer de nouvelles fonctionnalités pour Face ID, qui pourraient mieux fonctionner sur les appareils avec des écrans plus grands, y compris les iPad et les MacBook.

Le chiffrement du contenu de l’écran est une fonctionnalité qui brouillerait le contenu à l’écran pour les personnes qui pourraient regarder l’appareil sans autorisation.

Depuis le moment où j’ai commencé à utiliser Face ID sur l’iPhone X il y a quelques années, je n’ai jamais regardé en arrière. La reconnaissance faciale 3D ne fonctionne pas toujours et peut prendre un certain temps à maîtriser, mais c’est la meilleure chose qui soit arrivée à l’iPhone depuis des années. Il offre une authentification instantanée et perpétuelle, qui est impressionnante à utiliser non seulement pour déverrouiller le téléphone, mais aussi pour d’autres applications qui pourraient nécessiter la saisie d’un mot de passe ou une authentification biométrique.

En d’autres termes, si une application prend en charge Face ID, je l’ai activée et la connexion est un jeu d’enfant. J’ai déjà dit que Face ID est l’avenir de l’authentification pour les appareils Apple, et la fonctionnalité pourrait bientôt être utilisée sur plus de produits, pas seulement sur l’iPhone et l’iPad Pro. En fait, s’il y a un produit sur lequel je voudrais voir Face ID, c’est le Mac.

Le fait que votre Mac ou MacBook déverrouille l’écran à l’approche du bureau sera une fonctionnalité intéressante, et Apple pourrait l’utiliser pour offrir aux utilisateurs la même fonctionnalité d’authentification permanente que celle disponible sur les iPhones aujourd’hui. Le MacBook, bien sûr, est déjà livré avec un capteur d’empreintes digitales intégré qui est extrêmement rapide et vous permet de vous connecter facilement au Mac et à d’autres applications. Mais le Face ID intégré serait encore plus facile à utiliser. Après tout, si vous utilisez votre ordinateur portable, vous êtes probablement confronté à la caméra de votre ordinateur portable également.

Rien n’indique que le MacBook obtiendra bientôt Face ID dans les rumeurs actuelles. Apple devrait sortir de nouveaux MacBooks cette année, y compris des appareils fonctionnant sur des puces de série A, mais une refonte du MacBook n’est pas attendue jusqu’en 2021. Et même ainsi, nous n’avons aucune idée si Face ID sera à bord.

Mais Apple envisage au moins d’ajouter des caméras Face ID au Mac. Mieux dit, la technologie décrite dans un brevet de 2019 intitulé Cryptage d’affichage dépendant de Gaze (via PhoneArena) indique clairement qu’un MacBook avec Face ID serait nécessaire pour que cela fonctionne. La technologie des détails du brevet rendrait impossible pour les autres de lire le contenu de votre écran lorsque vous utilisez l’appareil en public:

Les appareils électroniques portables tels que les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les tablettes sont souvent équipés d’écrans pour afficher des informations visuelles. Ces appareils portables sont souvent utilisés pour afficher du contenu privé, confidentiel ou même classifié. Cependant, lorsque ces appareils sont utilisés dans des espaces publics tels que des cafés, des trains, des bus, des avions, des aéroports ou similaires, il existe un risque que les informations privées, confidentielles ou classifiées puissent être consultées par un observateur indésirable en regardant l’écran de l’utilisateur. .

Les zones d’écran que les autres regarderaient pendant que vous travaillez seraient cryptées comme suit:

Le texte serait brouillé dans les zones où d’autres regardent, mais vous pourrez travailler normalement. Ce type de technologie s’applique mieux à un MacBook ou iPad, qui ont tous deux de grands écrans. Mais il n’y a aucune raison de ne pas l’avoir également à bord de l’iPhone. L’image suivante plaide clairement en faveur de l’activation de cette fonction Face ID sur MacBook:

Et oui, vous auriez besoin d’un support de reconnaissance faciale 3D approprié sur un ordinateur pour authentifier l’utilisateur ou les utilisateurs autorisés à regarder l’écran. Face ID protège déjà certains contenus sur l’écran de l’iPhone de ne pas être affichés à des étrangers. D’autres personnes ne peuvent pas lire vos notifications grâce à Face ID, même si vous laissez l’iPhone ou l’iPad assis sur une table – bien que l’écran doit être verrouillé pour que la fonctionnalité fonctionne.

Comme avec d’autres brevets Apple, juste parce qu’Apple a étudié cette nouvelle innovation en matière de confidentialité et de sécurité, il n’y a aucune garantie que nous la verrons sur l’iPhone 12, l’iPad Pro 2020 ou l’un des prochains modèles MacBook Air et Pro. Mais tous les modèles d’iPhone 12 et les nouveaux iPad Pros seront livrés avec des caméras Face ID, tout comme leurs prédécesseurs. Sans oublier que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs est une fonctionnalité qu’Apple annonce souvent lorsqu’elle parle de ses nouveaux produits.

