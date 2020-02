La meilleure fonctionnalité du Galaxy S20 est un gros drain sur la batterie, mais cela en vaut la peine – .

La série Galaxy S20 est disponible en précommande sur plusieurs marchés, et vous pouvez déjà la tester en magasin, si vous avez besoin d’une expérience pratique avec un nouveau téléphone avant de l’acheter. Cela signifie que vous pouvez sentir par vous-même le nouveau design, tester les caméras et vérifier le taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique du Galaxy S20 qui devrait améliorer votre expérience Android. Ce que vous ne pourrez pas voir dans les magasins, c’est la durée de vie de la batterie et, plus précisément, si l’écran 120 Hz aura un impact significatif sur celui-ci. D’autres, cependant, ont pu soumettre le S20 à des tests de batterie, et les premiers tests de batterie du Galaxy S20 Ultra sont déjà là. Oui, l’écran 120 Hz consommera beaucoup de batterie, mais vous ne devriez même pas vous en soucier.

Le S20 Ultra avec l’écran réglé à 60 Hz par défaut a duré près de 12 heures dans le test de Tom’s Guide, tandis que le 120 Hz S20 Ultra est mort après neuf heures et 13 minutes. Le blog a utilisé exactement le même test pour les deux scénarios:

Nous avons soumis le Galaxy S20 Ultra à notre test de batterie à quatre reprises, ce qui implique une navigation continue sur le Web via le cellulaire (dans ce cas, le T-Mobile 5G) à 150 nits de luminosité de l’écran. Deux des tests ont été exécutés avec l’affichage réglé en mode 60 Hz, et deux en mode 120 Hz.

Oui, nous examinons une différence d’autonomie de plus de trois heures, mais 9:13 heures d’autonomie sont toujours incroyables. N’oublions pas que le Galaxy S20 Ultra est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh sous le capot, qui prend en charge une charge rapide de 45 W. Inutile de vous refuser cette expérience de 120 Hz pour économiser la batterie. Quelques minutes de chargement du téléphone suffiront pour qu’il dure toute la journée. Et si vous avez des blocs de recharge sans fil à la maison ou au bureau, vous pouvez les utiliser pour recharger la batterie chaque fois que vous n’utilisez pas l’appareil.

Si vous avez vraiment besoin d’économiser la batterie à tout prix, vous pouvez toujours passer à 60 Hz et n’utiliser le paramètre 120 Hz que pour certains contenus, comme lorsque vous jouez à des jeux ou naviguez sur le Web.

Les plus petits Galaxy S20 et Galaxy S20 + ne sont pas inclus dans ce test, mais les deux appareils prennent en charge les panneaux 120 Hz. Ils ont des batteries plus petites, cependant, à 4000 mAh et 4500 mAh, respectivement, et les deux ne prennent en charge qu’une charge rapide de 25 W. Ils présentent également des écrans plus petits que l’Ultra, ce qui signifie que vous ne devriez pas vous attendre à la même différence d’utilisation de la batterie entre 60 Hz et 120 Hz. Mais tout ce que j’ai dit sur l’Ultra s’applique toujours au S20. Vous devriez obtenir une autonomie de batterie plus que décente des téléphones sans avoir à sacrifier cette expérience de 120 Hz.

Le test du Guide de Tom explique pourquoi ni la version S20 ne prend en charge 120 Hz à la résolution maximale, et pourquoi vous devez vous contenter de la Full HD si vous voulez 120 Hz: la durée de vie de la batterie prendrait probablement un coup encore plus grand. Mais Samsung envisage à l’avenir d’ajouter un mode Quad HD + 120 Hz à la série S20.

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

