La meilleure montre intelligente de Fitbit est toujours moins chère qu’elle ne devrait l’être parce que quelqu’un chez Amazon a foiré – .

Il y a une grosse vente en cours sur Amazon qui s’intitule «Économisez jusqu’à 40 $ sur les produits Fitbit», et c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur les derniers et meilleurs appareils Fitbit. Mais il y a un problème avec cette vente – et c’est un problème pour Amazon, pas pour vous. Ce superbe lot d’offres qui vous permet d’économiser «jusqu’à 40 $» comprend en fait une remise de 50 $ sur la montre connectée Fitbit Versa 2, ramenant le prix à son plus bas historique de Black Friday. Prenez-en un sans aucun doute avant que quelqu’un ne corrige cette erreur de prix, et consultez également d’autres bandes Fitbit qui sont en vente aujourd’hui à partir de 59,95 $.

Fitbit Versa 2

Utilisez Amazon Alexa Built in pour obtenir des nouvelles et des informations rapides, vérifier la météo, régler les minuteries et les alarmes, contrôler vos appareils intelligents et bien plus encore grâce au son de votre voix (une application tierce peut être requise; Amazon Alexa n’est pas disponible dans tous les pays )

En fonction de votre fréquence cardiaque, de votre temps de sommeil et de votre agitation, Sleep Score vous aide à mieux comprendre la qualité de votre sommeil chaque nuit; Suivez également votre temps dans les phases de sommeil léger, profond et REM et obtenez des informations personnelles

Contrôlez votre application Spotify, téléchargez des stations Pandora et ajoutez des listes de lecture Deezer plus stockez et jouez plus de 300 chansons sur votre poignet (abonnement requis; Pandora est aux États-Unis uniquement)

Avec un écran plus grand et une option toujours activée, vos informations sont toujours à portée de main (toujours affichées nécessitent une charge plus fréquente)

Suivez la fréquence cardiaque 24/7, les pas, la distance, les calories brûlées, l’activité horaire, les minutes actives et les étages montés

Fonctionne 24 heures sur 24 avec une autonomie de 6 jours ou plus (varie en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs)

Recevez des notifications d’appels, de SMS, de calendrier et d’applications pour smartphone lorsque votre téléphone est à proximité; De plus, envoyez des réponses rapides et des réponses vocales sur Android uniquement

Fitbit Inspire

Suivez l’activité toute la journée, y compris les pas, la distance, l’activité horaire, les minutes actives et les calories brûlées

Suivez automatiquement votre sommeil et définissez des alarmes silencieuses qui vous réveillent en bourdonnant sur votre poignet

Profitez jusqu’à 5 jours de batterie pour une progression quotidienne sans charge constante. Varie selon l’utilisation et d’autres facteurs

Enregistrez automatiquement et facilement des entraînements comme des promenades, de la natation et des balades à vélo avec SmartTrack

Le tableau de bord à l’écran, l’écran tactile intuitif et l’affichage rétroéclairé rendent le tracker Inspire facile à utiliser et à aimer

Reconnaissez les étapes de votre voyage avec des célébrations à l’écran lorsque vous atteignez vos objectifs d’activité

Fitbit Charge 3

Fabriqué aux Etats-Unis

Mieux mesurer la dépense calorique, comprendre la fréquence cardiaque au repos et plus avec le suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 et une autonomie allant jusqu’à 7 jours (varie en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs); Temps de charge (0 à 100%) 2 heures

Choisissez parmi plus de 15 modes d’exercice comme la course, le vélo, la natation, le yoga, l’entraînement en circuit et plus encore, fixez-vous un objectif et obtenez des statistiques en temps réel pendant vos entraînements pour voir comment vous pouvez continuer à vous améliorer

Enregistrez automatiquement le temps passé dans les phases de sommeil léger, profond et REM et voyez les tendances d’activité, les informations sur la santé et les conseils personnalisés en un seul endroit avec Fitbit Today. La température de fonctionnement est de -10 ° à 45 ° Celsius

À l’épreuve de la natation et résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres afin que vous puissiez suivre les baignades et les porter sous la douche; Nous ne recommandons pas de porter Charge 3 dans un bain à remous ou un sauna; Connectez-vous également au GPS du smartphone pour connaître le rythme et la distance en temps réel pendant les courses et les promenades en plein air

Restez connecté à votre journée avec des applications quotidiennes pour la météo et plus encore et recevez des notifications d’appels, de SMS et d’applications pour smartphone sur votre poignet; Petit bracelet Convient à un poignet entre 5,5 à 7,1 pouces; Grand bracelet Convient à un poignet de 7,1 à 8,7 pouces

Émetteur-récepteur radio: Bluetooth 4.0. Portée de synchronisation jusqu’à 6 mètres

