La meilleure montre intelligente Wear OS n'est que de 172 $ (123 $ de rabais) sur Amazon (mise à jour: économies supplémentaires supprimées)

L'une des grandes choses d'être un utilisateur Android est qu'il existe de nombreuses bonnes options de smartwatch pour correspondre à tous les styles et préférences. Si vous voulez la meilleure montre Wear OS du marché, il n'y en a qu'une que nous recommandons avant tout. Pour une durée limitée, vous pouvez acheter une toute nouvelle montre connectée Fossil Gen 5 pour seulement 172 $ (123 $ de réduction) sur Amazon.

Peu de choses ont changé depuis la dernière fois que nous avons présenté la génération 5 dans notre section offres. C'est toujours le meilleur appareil Wear OS que vous pouvez enrouler autour de votre poignet, en grande partie grâce à 1 Go de mémoire. Il est équipé d'un haut-parleur et d'un micro pour discuter avec Google Assistant ou pour répondre aux appels téléphoniques. Une gamme de modes de batterie intelligents promet de garder votre montre sous tension pendant des jours, et lorsque vous avez besoin d'une charge, le chargeur rapide inclus peut recharger la batterie à 80% en seulement une heure.

La remise d'aujourd'hui sur le Fossil Gen 5 n'est pas aussi bonne que celle que nous avons repérée il y a deux semaines, mais c'est toujours une bonne affaire en soi. Avec la fin des vacances, c'est peut-être aussi le meilleur prix que nous verrons sur la Gen 5 pendant un certain temps. Si vous avez pensé à acheter du matériel Fossil, vous pouvez envisager sérieusement celui-ci.

Lorsque vous allez acheter votre nouvelle montre intelligente Fossil Gen 5 à l'un des liens ci-dessous, gardez à l'esprit que les meilleures remises sont sur l'acier inoxydable Carlyle avec bande en silicone et l'acier inoxydable Julianna avec bande de lien. Ces deux modèles incluent un rabais supplémentaire de 43 $ qui sera appliqué à la caisse, résultant en 172 $ (123 $ de rabais) chacun. Les autres modèles énumérés ci-dessous sont également en vente, mais vous économiserez seulement 76 $ par pièce.

Peu de temps après avoir publié cette offre exceptionnelle sur les Fossil Gen 5 Carlyle et Julianna pour seulement 172 $ (123 $ de rabais), la promotion de 43 $ a été supprimée. À partir de ce moment, vous pouvez toujours acheter ces montres pour les remises suivantes, bien qu'elles ne soient pas aussi bonnes qu'elles l'étaient plus tôt aujourd'hui.

