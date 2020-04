la meilleure photographie de batterie et d’ordinateur

“Le drone le plus complet de sa catégorie que nous ayons jamais fabriqué.” C’est ainsi que DJI, leader de l’industrie des drones, a défini sa nouvelle DJI Mavic Air 2, un drone de performance compact mais avancé qui succède au célèbre Mavic Air et hérite de certaines des fonctionnalités les plus populaires de la série Mavic 2 Pro.

Ce nouveau drone pèse 570 grammes, mais dispose de nouveaux moteurs, de nouveaux contrôleurs de vitesse électroniques (ESC), d’une batterie améliorée et d’une conception plus rationalisée. Tous ces changements, en plus d’influencer la réponse pendant le vol, contribuent à améliorer l’autonomie de l’avion, qui atteint un maximum théorique de 34 minutes à chaque charge. En ce sens, le Mavic Air 2 surpasse à la fois son prédécesseur (avec 21 minutes d’autonomie) et le Mavic 2 Zoom / Pro (avec 31 minutes d’autonomie).

En ce qui concerne les vitesses, le Mavic Air 2 est capable de jusqu’à 19 m / s avec le mode Sport actif, ce qui se traduit par environ 68 km / h. Les vitesses maximales de montée et de descente, en revanche, sont respectivement de 4 m / s et 3 m / s, ce qui équivaut à environ 14 km / h et 11 km / h.

Les améliorations des capacités de vol ont également été complétées par une version améliorée du système Ocusync, qui permet de transmettre des vidéos HD sur une distance maximale de 10 kilomètres entre le drone et la télécommande. Cette bascule a une latence entre 120 et 130 ms et bascule entre les fréquences de 2,4 GHz et 5,8 GHz.

En outre, la commande a été redessiné à partir des générations précédentes. Il est plus grand, mais il a également moins de pièces mobiles et semble plus raffiné. Le smartphone, dans cette nouvelle version, adhère à la télécommande grâce à un mécanisme beaucoup plus ferme, accessible et facile à utiliser. Celui-ci, de plus, se trouve sur les leviers de commande, contrairement aux modèles précédents.

En ce qui concerne les capacités photographiques, Le Mavic Air 2 lance un capteur Quad Bayer 1/2 pouce avec une résolution maximale de 48 mégapixels. Cela peut capturer des photos dans leur résolution native (48 mégapixels) ou, si l’utilisateur le souhaite, recourir à la technologie de regroupement de pixels, qui produit des images de 12 mégapixels.

La technologie de regroupement de pixels combine les informations capturées par quatre pixels adjacents en un seul pixel. Le résultat est photographie à faible résolution (12 mégapixels), mais meilleure pour l’éclairage, la plage dynamique, les couleurs et le bruit. Dans les scénarios d’éclairage complexes, ce mode sera donc très utile.

Le DJI Mavic Air dispose également un nouveau système de photographie informatique nommé SmartPhoto. Cela combine différentes technologies pour obtenir la photographie la plus précise possible sans intervention de l’utilisateur:

Reconnaissance de scène. Il est capable de reconnaître jusqu’à cinq scénarios différents. Sur cette base, appliquez différents paramètres liés à la couleur, aux détails et à l’éclairage.

Mode Hyperlight. Il est destiné aux scénarios les plus sombres. Ce mode capture plusieurs images presque simultanément, les combine et produit un fichier final avec plus de lumière et moins de bruit.

Mode HDR. Il capture sept images avec différents niveaux d’exposition, les combine et produit un fichier final avec une plage dynamique plus élevée et un éclairage plus précis.

En ce qui concerne la vidéo, le DJI Mavic Air 2 est capable de capturer des fragments en résolution 4K à 60 FPS avec un débit de 120 Mbps, aspect dans lequel il surpasse tous les modèles actuels de la famille Mavic. Si l’utilisateur le souhaite, le drone offre également la possibilité de capturer des vidéos HDR avec une résolution 4K (à 30 FPS), des clips au ralenti (1080p à 240 FPS) et un hyperlapse (à une résolution 8K).

En ce qui concerne les technologies de vol intelligentes, le DJI Mavic Air 2 possède les caractéristiques suivantes:

Spotlight 2.0. Ce mode permet au drone de fonctionner librement pendant que l’appareil photo est pointé sur un sujet précédemment sélectionné. De cette façon, le pilote de l’avion peut effectuer les mouvements qu’il souhaite sans craindre que le sujet principal soit hors du cadre.

ActiveTrack 3.0. Ce mode oblige le drone à suivre les traces d’un sujet en mouvement, qu’il identifie visuellement à l’appareil photo. Une fois configuré, le pilote n’a pas à intervenir. Le drone, de manière autonome, suivra le chemin du sujet choisi et évitera les obstacles qui apparaissent sur le chemin.

Point d’intérêt 3.0. Ce mode permet d’enregistrer des vidéos automatisées autour d’un ensemble de points statiques en utilisant les coordonnées GPS.

QuickShots. Ce mode, présent dans les générations précédentes, vous permet d’enregistrer des vidéos très saisissantes, avec de bons résultats et automatiquement autour d’un certain sujet. L’utilisateur peut choisir entre différents types de trajectoires: Rocket, Cicle, Dronie, Helix, Boomerang et Asteroid.

AirSense. Cette technologie alerte le pilote de drone lorsqu’un avion approche (même s’il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère). Pour fonctionner correctement, il affiche l’emplacement des avions à proximité sur la carte de la télécommande.

APAS 3.0. Ce système d’assistance utilise les informations captées par les différents capteurs présents dans le Mavic Air 2 pour éviter les collisions pendant le vol. Si le drone, par exemple, s’approche d’une colline, ce système obligera l’avion à augmenter automatiquement son altitude pour éviter un accident.

Prix ​​DJI Mavic Air 2

En raison de l’expansion du coronavirus (COVID-19), DJI Mavic Air 2 sera initialement disponible en Chine, le pays natal de la marque. La société s’attend toutefois à ce que l’avion commence à se vendre sur les autres marchés (y compris l’Espagne) à partir de la seconde moitié de mai.

Le pack de base, qui comprend un Mavic Air 2, une batterie, une télécommande et tous les câbles nécessaires au fonctionnement de l’avion, sera au prix de 849 euros. Cependant, la marque mettra également en vente le pack Fly More habituel, qui comprend, en plus de ce qui est inclus dans le package standard, un étui de transport, différents filtres pour l’objectif, un total de trois batteries et un hub de charge pour les mêmes. Le prix de ce pack sera de 1049 euros.

