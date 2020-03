la meilleure série télévisée à regarder absolument

La plateforme de streaming en ligne infini offre à ses utilisateurs d’innombrables contenus multimédias et dans cette période particulière dans laquelle certains doivent rester à la maison en raison de la quarantaine ils peuvent profiter du temps libre pour regarder série télévisée.

Ceux qui ont un compte infini avoir la possibilité de regarder plusieurs séries télévisées intéressantes. Voici quelques titres et leur intrigue révélés ci-dessous.

Infinity propose The Big Bang Theory à ses utilisateurs: voici les détails

Pour les amateurs de sitcom La théorie du Big Bang est une série télévisée à ne pas manquer. Également diffusé à la télévision, sur Infinity il y a tous les douze saisons qui racontent l’histoire de Leonard, Sheldon, Howard et Raj, spécialistes de la physique et passionnés du monde des nerd et des geek.

Le jeune Sheldon

La série télévisée raconte l’histoire de Sheldon Cooper, l’un des personnages de la série télévisée The Big Bang Theory, qui, déjà enfant, montre des capacités extraordinaires. Trois saisons sont actuellement disponibles.

Vampire Diaries

Pour concevoir la série télévisée sont Kevin Williamson et Julie Plec qui ont décidé de raconter l’histoire Elena Gilbert. La jeune fille qui a récemment perdu ses parents est souvent impliquée dans des événements surnaturels avec ses amis. Les huit saisons sont présentes sur la plateforme, y compris le spin-off Legacies avec les deux saisons et la troisième toujours en cours.

Riverdale

Une série télévisée inspirée des personnages de bandes dessinées Archie Comics des années 40. À ce jour, il y a trois saisons, mais la quatrième saison est également sur la plate-forme de streaming en ligne. L’intrigue raconte la vie de Archie Andrews et ses ténèbres cachées derrière son image apparemment parfaite.