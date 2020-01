La meilleure technologie pour contrôler vos objectifs de fitness 2020

Il est courant de vouloir commencer l’année en se mettant en forme, et même si c’est un exploit louable, il est également facile de perdre la trace de vos progrès ou de se laisser distraire par votre entraînement.

Heureusement, la technologie est plus qu’heureuse de vous aider à garder le cap sur votre forme physique, que ce soit pour perdre du poids, devenir plus fort ou simplement essayer de manger plus sainement. Des applications aux balances numériques aux trackers de fitness, vous pouvez garder un œil sur tous vos objectifs de fitness plus facilement que jamais.

Donc, si vous cherchez à rester en forme en 2020, voici les meilleures solutions technologiques pour vous aider.

MyFitnessPal

Cette application est indispensable si vous souhaitez suivre ce que vous mangez quotidiennement. Inscrivez-vous à un compte, entrez vos statistiques, puis indiquez ce que vous mangez pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations.

Il vous aide également à suivre votre consommation d’eau et vous pouvez l’associer à d’autres applications pour importer automatiquement des informations telles que l’exercice tout au long de la semaine. De plus, vous pouvez rapidement scanner les codes-barres des produits pour les importer dans l’application et voir la répartition nutritionnelle exacte. Vous pouvez également passer à un compte Premium pour plus de fonctionnalités de création de rapports et avancées, mais l’édition gratuite fonctionne tout aussi bien.

Withings Body + Scale

Bien que nous ne soyons pas du genre à encourager les gens à se peser tous les jours, la balance Withings Body + est un bon moyen de suivre votre progression de poids chaque fois que vous vous pesez. La balance donne des lectures précises à chaque fois et peut également vous montrer une carte de votre progression de poids. Vous pouvez également obtenir d’autres lectures telles qu’une estimation de votre pourcentage de graisse, de votre masse musculaire et même de votre teneur en eau.

Associé à l’application qui l’accompagne, c’est un bon moyen de voir comment votre poids progresse lorsqu’il est associé à une nutrition correcte

Fitbit Versa 2

Que vous cherchiez à suivre vos pas quotidiens, à surveiller votre rythme cardiaque ou tout simplement à obtenir une meilleure qualité de sommeil, le Fitbit Versa 2 peut tout faire. Le nouveau modèle propose une meilleure intégration des smartphones et entre doucement dans le domaine d’une montre connectée économique plutôt que d’un simple tracker de fitness régulier. Il a également une durée de vie de la batterie améliorée, vous pouvez donc vous soucier moins de devoir le charger souvent.

Upright Go 2

La posture est extrêmement importante, surtout si vous passez des heures chaque jour assis à votre bureau. Le Upright Go 2 surveille votre posture et vibre doucement si vous commencez à vous affaisser. C’est une méthode de conditionnement qui améliore réellement votre posture au fil du temps. Il a une autonomie décente, une application informative et est discret à porter sous la plupart des vêtements. Si vous êtes constamment penché sur votre téléphone ou votre bureau, alors ce petit appareil est quelque chose que vous devez vérifier.

C25k

Avez-vous déjà pensé que vous pourriez exécuter un 5k? C’est en fait tout à fait possible, grâce au C25k. L’application vous entraîne sur une période de 8 semaines pour passer régulièrement de la pomme de terre de canapé à la confiance nécessaire pour exécuter un 5 km. Cela peut sembler impossible, mais tant que vous respectez le programme d’entraînement, vous pouvez réellement y arriver. L’application comprend également un coach vocal pour vous guider à travers chaque session, ainsi que des applications d’entraînement supplémentaires pour vous aider à poursuivre vos objectifs de course.

FitMenCook

La nutrition est un élément important pour être en bonne santé, et si vous êtes à court d’idées de recettes ou si vous en avez assez de simplement manger des poitrines de poulet, cette application est pour vous. Il existe une multitude d’excellentes recettes faciles à suivre, dont beaucoup sont également accompagnées de vidéos pédagogiques. Des tacos au poulet aux salades et ragoûts au quinoa, il y a près de 700 recettes à travers une variété de niveaux nutritionnels pour vous permettre de continuer.

Apple Watch Series 5

Bien qu’il s’agisse de l’une des montres intelligentes les plus chères du marché, l’Apple Watch propose de nombreuses options de remise en forme. De la course à pied, du vélo, du yoga et bien d’autres, l’Apple Watch peut suivre divers entraînements et suivre vos progrès au cours de chaque session. Il est également idéal pour la natation et peut vous donner un petit coup de pouce pendant la course pour garder votre rythme sous contrôle.

Si vous vous entraînez dans une salle de sport, l’Apple Watch peut également se synchroniser avec certains équipements de gym pour suivre encore plus de mesures, ce qui permet un entraînement encore plus efficace.

Coach d’entraînement Freeletics

Si vous êtes à court de temps et d’espace mais que vous souhaitez tout de même améliorer votre condition physique, le coach d’entraînement Freeletics est l’application qu’il vous faut. Il agit comme votre propre entraîneur personnel numérique pour vous conseiller sur une gamme complète d’entraînements pour différents objectifs. Que ce soit pour développer vos muscles, perdre du poids ou améliorer votre flexibilité, il existe de nombreuses options à choisir ainsi que des plans payants particuliers qui augmentent la difficulté selon votre goût.

Huawei Watch GT2

Un autre bon choix de montre intelligente si vous êtes dans le camp Android, la Watch GT2 offre un suivi de la condition physique et du sommeil, ainsi que près d’une semaine d’autonomie. Il suit les activités intérieures et extérieures en temps réel, offrant un suivi de la fréquence cardiaque, des pas, des calories et bien plus encore.

Le suivi du sommeil est également assez impressionnant, la Watch GT2 pouvant diagnostiquer six types courants de problèmes de sommeil et offrant des conseils sur la façon de mieux se reposer.

