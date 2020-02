la même saison est toujours en doute sur Netflix

Arrivée avec sa cinquième saison en juin 2019, la série qui contient des anthologies de science-fiction d’Annabel Jones et Charlie Brooker a une nouvelle fois émerveillé le monde, qui est resté collé à l’écran de son appareil pour observer attentivement l’utopie ce qui n’est finalement pas si loin de notre réalité. Miroir noir c’est tout, mais c’est aussi Bandersnatch, le premier épisode interactif sur Netflix et peut-être dans le monde qui a été publié fin 2018 par surprise. Il y a donc plusieurs raisons qui poussent les abonnés du service de streaming à demander une sixième saison pourtant, jusqu’à présent, cela est resté dans le doute le plus absolu.

Oui, oui ou non? Dans l’incertitude, voici tout ce que nous savons sur la sixième saison possible de Black Mirror.

Netflix acceptera-t-il une nouvelle saison pour Black Mirror?

Notant que la sixième saison n’a pas été ni confirmé, ni déni, la production du même se révèle être encore un mystère auquel les utilisateurs ne trouvent pas de réponse. Penser que Netflix peut ne pas prendre en charge l’une des séries télévisées les plus réussies sur sa plate-forme est assez étrange, surtout parce que Brooker et Jones semblait auparavant accepter de signer pour d’autres épisodes. “Je ne pense pas que quelque chose nous arrête”, a révélé Brooker à Digital Spy il y a quelque temps.

Black Mirror verra bientôt la lumière, alors? Cela n’est pas dit non plus. La création de Bandersnatch a retardé la sortie du cinquième de plusieurs mois, obligeant les showrunners à réduire également le nombre d’épisodes. Rien n’empêche donc que les futures nouvelles seront également publiées fin 2020.