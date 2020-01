La méthode Kominsky: 10 des pires épisodes, selon IMDb

Avec deux Golden Globes sous la ceinture de la méthode Kominsky, il est sûr de dire que Chuck Lorre, Michael Douglas et Alan Arkin ont un coup sur les mains. Cependant, après deux saisons de comédie et de drame, Netflix n’a pas encore annoncé si l’émission primée serait de retour pour une troisième saison (car cet article est publié).

Basé sur la vie de l’acteur Sandy Kominsky et de son agent Norman Newlander, nous voyons les hauts et les bas du vieillissement à Hollywood. Mis à part les performances exceptionnelles de la distribution, il semble que certains fans ne soient pas aussi obsédés par certains épisodes que d’autres. Grâce à IMDb, nous examinons 10 des épisodes les moins bien classés.

10 Chapitre 16. Un Thétan arrive – 8.2

Le chapitre 16 est la finale de la saison deux. Dans cet épisode, Phoebe semble être sur la bonne voie avec sa thérapie et sa réadaptation et est dans un bien meilleur endroit. Elle reste avec son père à nouveau et en raison de sa sobriété, son fils a même quitté l’Église de Scientologie pour recommencer avec elle. Cependant, le petit-fils de Norman n’est pas parti les mains vides. Il a volé plus d’un million de dollars à l’église, ce qui met la sécurité de Norman en danger et suscite une idée d’entreprise.

Quand nous regardons de plus près la vie de Sandy, il permet à Mindy de prendre les rênes du studio et elle fait de sérieux changements; des changements qui pourraient laisser Sandy dans la rue.

9 Chapitre 11. Un couple étrange se produit – 8.2

“Un couple étrange se produit” est une relation douce lorsque nous prenons du recul et l’examinons. Norman est maintenant dans une relation avec une charmante femme, sa fille Phoebe n’est pas en cure de désintoxication et semble pleine de remords de ses actions, Sandy a rencontré le nouveau petit ami de Mindy et a pris goût à lui – tout semble être bon pour Sandy et Norman.

Mais dans une version classique de la méthode Kominsky, cela ne dure pas longtemps. Norman est paniqué par la nouvelle apparence et l’attitude de sa fille, le forçant à la chasser de sa maison. Cela enrage sa nouvelle femme, Madelyn, et elle quitte brusquement sa maison. Quelque chose de similaire arrive à Sandy. Tout s’est bien passé entre lui et le petit ami de Mindy, Martin, mais elle a peur qu’ils s’en sortent trop bien …

8 Chapitre 9. Un acteur oublie – 8.2

En tant que première de la deuxième saison, Norman nettoie la maison de son ex-femme et Sandy apprend que sa fille Mindy sort avec quelqu’un. Le truc, c’est que son petit ami est beaucoup plus âgé qu’elle … Il a en fait un âge similaire à son père qu’à elle. Découvrir que sa fille sortait avec quelqu’un de bien plus âgé qu’elle a amené Sandy à se demander si sa propre fille avait des problèmes avec papa.

Cet épisode présente également Madelyn – une femme du passé normand. Les deux hommes sont sortis avant d’épouser Eileen et elle était également nouvellement veuve. Revoir Madelyn a ramené beaucoup de sentiments pour Norman et il a recommencé à avoir de l’espoir.

7 Chapitre 13. Un Shenckman équivoque – 8.2

Le chapitre 13 a joué un rôle déterminant dans la deuxième saison. Après s’être lié d’amitié avec le petit ami de Mindy, Martin, le duo prend le déjeuner avec Norman lorsque Martin souffre d’une crise cardiaque. Voir Martin (et Mindy) souffrir a inspiré Sandy à obtenir une analyse complète du corps pour s’assurer qu’il allait bien dans son âge avancé.

À la fin de l’épisode, nous découvrons que Sandy a des stades précoces de cancer du poumon, ce qui le secoue profondément et fait que les téléspectateurs se demandent ce qui attend l’acteur de la liste B.

6 Chapitre 7: Une chaîne est attachée – 8.1

Le chapitre sept est consacré à la fraude fiscale de Sandy. Après trois ans sans avoir déposé de déclaration de revenus, il se retrouve endetté à plus de 300 000 $. Ne sachant pas où trouver l’argent, il adresse un triste appel à Norman, ce qui le met en colère. Norman méprise Sandy pour ne pas faire quelque chose que tous les Américains devraient faire et ne ressent pas le besoin de le renflouer.

Mais après avoir parlé à l’esprit de sa défunte épouse, il a changé d’avis et va payer la dette de Sandy; mais il y a un hic. Pour émasculer Sandy, Norman aura un accord “sans aucune condition”. Cela signifie que Norman fait don de l’argent de la bonté de son cœur et n’acceptera rien en retour de Sandy. Sans Mindy, Sandy ne l’aurait jamais prise.

5 Chapitre 3: Une prostate s’agrandit – 8.0

Dans le troisième épisode, Sandy se lasse de ses problèmes de prostate et décide de voir enfin un médecin à ce sujet. Il a du mal à uriner et craint que sa libido échoue également à cause de cela. Nous ne connaissons pas le pronostic de la prostate de Sandy dans cet épisode, il nous laisse donc sur un peu de cliffhanger jusqu’à ce que ses analyses de sang reviennent.

De retour à la maison de Norman, il a affaire à sa fille toxicomane de 40 ans vivant dans sa maison et il se fatigue de voir son énergie négative remplir ses couloirs. En plus de tout le reste, Norman a également des visions de sa défunte épouse et lui parle en cas de besoin.

4 Chapitre 6: Une fille détoxifie – 7.9

“A Daughter Detoxes” se concentre sur la fille de Norman, Phoebe. Avec l’aide de Sandy, les deux amis déposent la fille de Norman en cure de désintoxication dans l’espoir qu’elle devienne une meilleure femme. Les deux passent ensuite une nuit dans un casino avant de rentrer chez eux le lendemain pour faire face à la réalité.

Avant que Sandy dépose Phoebe en cure de désintoxication avec Norman, sa fille Mindy découvre que son père et leur studio sont en difficulté après que Sandy n’a pas payé d’impôts pendant plus de trois ans. Cette tension plane sur Sandy tout au long de l’épisode.

3 Chapitre 5: Un agent couronne – 7.9

Le cinquième épisode s’ouvre sur une note comique avec Danny Devito en tant que médecin de Sandy. Il dit à Sandy que sa prostate est en bon état mais qu’elle a des cellules cancéreuses à “mouvement lent”. Sandy ne sait pas si les cellules cancéreuses à “mouvement lent” signifient qu’il a ou non un cancer, et franchement, le personnage de Devito ne l’aide pas avec la réponse.

Heureusement, il passe un bon moment avec Lisa et les deux se remettent sur la bonne voie dans leur relation. Pendant ce temps, Norman décide de se replonger dans le travail et se rend au bureau, ce qu’il regrette plus tard lorsque ses collègues le traitent avec des gants pour enfants.

2 Chapitre 1: Un acteur évite – 7.9

Le premier épisode de toute la série a reçu une note de 7,9, ce qui n’est pas trop mal dans le grand schéma d’Internet. C’est dans cet épisode que Sandy et Norman nous sont présentés et leur dynamique intéressante. Ils ont peut-être commencé comme une relation d’affaires, mais ils se sont transformés en meilleurs amis.

Nous apprenons que la femme de Norman, âgée de plus de 40 ans, est en phase terminale et que Sandy a eu le béguin pour l’un de ses élèves. L’épisode se termine sur une note triste mais édifiante alors que la femme de Norman meurt et le laisse dans les bras de sa meilleure amie, Sandy.

1 Chapitre 4: A Kegel Squeaks – 7.8

Rien qu’en regardant la page IMDb de l’émission, il est évident que les fans n’étaient pas aussi friands que la première saison qu’ils l’étaient de la seconde. Mais leur épisode “A Kegel Squeaks” était son épisode le plus bas.

Dans le quatrième épisode de la première saison, nous voyons Sandy et Lisa traverser des retombées étranges et Norman donner un coup de pied à sa fille hors de sa maison. Il n’y avait pas trop de viande dans cet épisode mais c’était finalement un épisode bouleversant entre Norman et sa fille Phoebe.

