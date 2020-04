la minuterie numérique comme vous ne l’avez jamais vue auparavant

Déf, c’est le nom d’un révolutionnaire minuteur partie numérique d’une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Avec un prix très bas, l’appareil révolutionne le compte à rebours en offrant une expérience globale qui dépasse les attentes et ce que nous avons l’habitude de voir.

Esthétiquement, nous sommes confrontés à un produit très simple, un petit prisme hexagonal avec un écran LED couleur sur le dessus complètement écran tactile. Sur les côtés, en revanche, des nombres fondamentaux ont été positionnés qui vous permettront de marquer l’heure en s’allumant de temps en temps. Petite (dans la paume d’une main), pour le moins léger et portable, Déf représente certainement un accessoire à recommander à ceux qui veulent quelque chose de complètement nouveau et jamais vu auparavant.

TickTime: la minuterie numérique révolutionnaire

Les principales caractéristiques sont variées, en plus de l’affichage LED montré juste au-dessus, on trouve une surface complètement magnétique; cela vous permettra de positionner le Déf où vous voulez, suspendu au réfrigérateur, au four ou simplement là où vous accrochez habituellement des aimants.

Pour prendre en charge la fonctionnalité de minuteur, il y a aussi un bip sonore, utile pour comprendre quand le temps est compté; grâce à l’affichage supérieur, l’utilisateur peut toujours régler la volume ou complètement couper le son. Dans le cas où vous souhaitez modifier le temps pendant le travail, sachez que vous pouvez le faire, personne ne vous empêchera de changer le compte à rebours, même après qu’il a commencé.

L’opération est très simple et éprouvante même pour l’utilisateur moins expérimenté, la programmation par minuterie ne nécessite pas d’applications ou de logiciels particuliers, il suffit de toucher la partie supérieure, et le jeu est presque terminé (les préréglages sont disponibles toutes les 25 minutes).

Nous arrivons aux “notes douloureuses”, combien cela coûte-t-il? Déf il n’est pas déjà sur le marché mais est sur le site Indiegogo, célèbre pour la collecte de fonds de projets émergents, cela signifie que celui qui l’achètera croira au produit, en attendant que le producteur ait le temps d’investir l’argent que vous dépensez dans la production elle-même.

la expédition de Déf a lieu du Hong Kong, Il y a actuellement une promotion intéressante, avec les observations du mois de Mai 2020. Les utilisateurs qui achètent le produit unique le paieront 36 euros (avec une remise de 30% sur la liste de prix), ceux qui optent pour une paire de minuteries devront payer 55 euros, alors que si vous voulez croître en quantité, sachez que les économies seront toujours plus importantes, par exemple avec trois Déf vous paierez au total 64 euros et ainsi de suite.

Si vous êtes intéressé à connaître le produit, vous trouverez ici le lien officiel vers la page IndieGogo, tandis que juste en dessous, nous avons inséré la vidéo de présentation publiée par le fabricant sur YouTube.