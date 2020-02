La mise à jour 1.13 arrive, voici tous les détails

Depuis plus de 10 ans maintenant, Fifa représente le principal jeu vidéo de football vendu sur toutes les plateformes. Maintenant dans sa vingtième édition, ce dernier a reçu il y a quelques jours une mise à jour importante, fortement demandée ces dernières semaines par l’ensemble de la Communauté.

La mise à jour de version 1.13 de Fifa 20en fait, introduit plusieurs nouvelles et corrections de bugs qui ont résolu la plupart des problèmes rencontrés dans le gameplay et dans les principaux modes de jeu, tels que FUT, Volta Football et mode carrière. Voyons donc toutes les nouvelles ci-dessous.

Fifa 20: les mises à jour du jeu à la version 1.13, voici les news

gameplay:

Augmentation de l’efficacité des photos prises à l’intérieur de la petite zone;

Les tirs sous de très petits angles sont plus susceptibles d’être au but;

Augmentation de la vitesse de l’animation des tirs au but;

Les tirs chronométrés verts sont désormais moins susceptibles de se tromper.

FUT:

Correction de l’erreur des conflits avec les joueurs de l’équipe dans les défis SBC;

Correction des cas de gel en essayant de jouer avec un ami;

La zone de liste de transfert affiche maintenant les valeurs correctes;

Correction d’un problème avec les images qui se chevauchaient après un objectif dans Squad Battle.

Volta Football:

Les entraînements d’experts affichent désormais des classements en tête-à-tête;

Suppression du bouton Guest Add / Remove lorsqu’un deuxième contrôleur n’est pas connecté;

Ajout de 71 nouveaux visages pour la création de joueurs;

Correction d’un problème avec des écrans vierges dans Century Link Stadium.

Mode carrière:

La difficulté “Ultimate” a été optimisée pour améliorer l’expérience en jeu;

Ajout de liens directs vers Squad Hub et Team Management dans les conversations des joueurs;

Correction d’un problème avec les gardiens de but changeants qui étaient affichés avec un kit autre que celui des gardiens de but.