La mise à jour . 200 révèle des startups tendances dans les domaines de l’EDTech, de la technologie grand public, de la Colombie-Britannique et plus – .

Il existe une cohorte croissante d’entreprises de technologie de l’éducation dans le Pacifique Nord-Ouest. Une vague de startups émergentes est en train de germer en Colombie-Britannique. Et tandis que Seattle est une ville de logiciels d’entreprise, certains des principaux services technologiques grand public du pays appellent la ville.

Voici quelques schémas et informations tirés de la dernière mise à jour du . 200, notre classement des startups technologiques privées du Pacifique Nord-Ouest.

Le . 200 est dérivé de notre base de données plus large des startups technologiques du Pacifique Nord-Ouest, notamment Washington, Oregon et Idaho, et la Colombie-Britannique. Les classements sont générés à partir de données accessibles au public, y compris les suivis des médias sociaux, le nombre approximatif d’employés (via LinkedIn) et les liens Web entrants.

Chaque mois, nous mettons à jour la liste et récapitulons les plus gros déménageurs et shakers du mois. Voici les plus grandes tendances que nous observons sur le . 200 ce mois-ci.

B2B vs B2C

Plus de la moitié des startups . 200 vendent des logiciels d’entreprise – pas une surprise, étant donné les racines de Microsoft autour de Seattle et l’expertise en cloud computing de diverses sociétés, y compris Amazon. Seattle est une ville technologique d’entreprise.

Cependant, trois des cinq premières entreprises – centre de location de vacances Vacasa (# 2); service de garde d’animaux Rover (# 3); et start-up de finance mobile Remitly (# 4) – vendre aux consommateurs.

Deux autres parmi les 15 premiers – la start-up de rénovation domiciliaire Porch (n ° 12) et la place de marché de produits d’occasion OfferUp (n ° 14) – sont également destinés aux entreprises de consommation.

AVANT JC. en hausse

General Fusion (# 110), Riipen (# 164) et CTO.ai (# 188) sont des nouveaux venus sur le . 200 et partagent quelque chose en commun: ils sont tous basés à Vancouver ou dans d’autres parties de la Colombie-Britannique.

L’écosystème technologique de la région se développe; Vancouver B.C. a été récemment nommée la meilleure ville pour la croissance des emplois de haute technologie en Amérique du Nord par CBRE.

La société d’investissement basée à Seattle, Voyager Capital, passe plus de temps dans la région, soulignant une multitude de startups B2B et un manque de dollars d’investissement, ainsi que de solides partenariats public-privé.

Les plus gros déménageurs

Surprise Edtech

Le Pacifique Nord-Ouest n’est pas largement connu comme un centre technologique de l’éducation, mais il y a une marée montante d’entreprises dans la région qui créent des produits et services pour aider les gens à apprendre.

Les sociétés . 200 edtech incluent Faithlife (# 19), Dreambox Learning (# 24), creativeLIVE (# 42), Thinkific (# 58), Coding Dojo (# 89), Educative (# 97), Skilljar (# 107), Lumen Apprentissage (# 127), Riipen (# 164) et Learn Active (# 200).

Le financement des startups edtech américaines a atteint 1,7 milliard de dollars en 2019, un sommet sur cinq ans selon EdSurge, qui indiquait que les entreprises offrant des services éducatifs aux employeurs et aux employés constituaient une tendance à la hausse. Les géants de la technologie de la région de Seattle, Microsoft et Amazon, ont également des bras dans l’éducation.

