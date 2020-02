la mise à jour arrive officiellement sur LG V50 ThinQ

LG a officiellement confirmé aujourd’hui la disponibilité de la mise à jour vers Android 10 pour LG V50 ThinQ. Le haut de gamme de la série V, parmi les premiers smartphones dotés de la 5G et le premier à proposer le Dual Screen, est donc prêt à affronter de nouveaux scénarios.

Nouvelles fonctionnalités incluses dans la mise à jour

LG ne s’est pas seulement limité à mettre à jour le système d’exploitation du LG V50 ThinQ vers Android 10. Les utilisateurs pourront en effet vivre une expérience enrichie de nouvelles fonctions qui rendent ce smartphone encore plus complet et actuel. Parmi les nouveautés:

LG UX 9.0: La nouvelle interface de LG rendra l’utilisation du smartphone encore plus simple et plus intuitive, grâce à une meilleure organisation des menus et des options contextuelles. Les menus et les options des applications Contacts et Galerie seront également déplacés vers le bas de l’écran pour les rendre plus accessibles.

De nouveaux gestes: en utilisant des gestes simples sur la barre de navigation inférieure, il sera possible de revenir à l’écran d’accueil, à la précédente et à la liste des applications récentes.

Mode nuit: il sera possible de passer rapidement au thème sombre pour économiser sur la consommation de la batterie et regarder le contenu plus confortablement lorsqu’il y a peu de lumière.

Bien-être numérique: un panneau pratique vous permettra de contrôler le détail de combien et comment vous passez du temps sur votre smartphone, pour utiliser l’appareil avec une plus grande conscience.

Mode bureau: en connectant le smartphone à un moniteur ou à un téléviseur via un adaptateur HDMI, il sera possible de gérer les applications à l’aide d’une souris et d’un clavier Bluetooth, comme si vous utilisiez un ordinateur personnel.

Fenêtre contextuelle: vous permettra de réduire les applications dans la fenêtre afin de mieux gérer le multitâche.

Lecture vidéo silencieuse: dans l’onglet “Lecture” de la galerie, les vidéos seront lues automatiquement en mode silencieux, afin d’offrir un aperçu du fichier sélectionné.

Utiliser d’une seule main: vous permettra d’abaisser l’application que vous utilisez pour accéder plus facilement aux menus en haut de l’écran lorsque vous utilisez une seule main.

La mise à jour vers Android 10 pour LG V50 peut être téléchargée via l’application Update Center de votre smartphone.