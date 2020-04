la mise à jour arrive pour corriger le bug d’affichage

Des dieux ont été trouvés pendant quelques jours problèmes d’affichage monté à bord du dernier sommet de la gamme OnePlus, je OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Plus précisément, plusieurs rapports ont été rapportés par les utilisateurs sur la communauté de l’entreprise concernant les teintes vertes des panneaux. Ce problème a été principalement rencontré avec une faible luminosité et un taux de rafraîchissement actif de 120 Hz. Heureusement, il est possible de résoudre ce problème avec un mise à jour du logiciel qui, en particulier, se déploie depuis quelques heures.

La mise à jour arrive pour améliorer l’affichage des derniers appareils OnePlus

Ils sont donc en distribution nouvelles mises à jour logicielles des deux appareils de la société chinoise. Plus précisément, pour le OnePlus 8 la mise à jour en question est celle de OxygenOS 10.5.4, tandis que OnePlus 8 Pro la mise à jour est celle de OxygenOS 10.5.5. Comme mentionné précédemment, cette mise à jour devrait résoudre les graves problèmes rencontrés par de nombreux utilisateurs concernant les affichages de ces appareils.

En plus de cela, plusieurs améliorations sont introduites dans tout le système avec cette mise à jour logicielle. Par exemple, il existe différentes optimisations du système (optimisation de la sensibilité tactile des bords des bords, meilleure fluidité des vidéos avec la puce MEMC, optimisation des effets d’affichage et optimisation globale du système). Il y a aussi des améliorations pour la batterie (optimisation du mode BedTime) et pour le secteur photographique (améliorations sur la balance des blancs et l’autofocus et amélioration en général de la fluidité et de la stabilité).

Nous vous rappelons que cette nouvelle mise à jour est en distribution depuis quelques heures et qu’il faudra donc encore quelques jours avant de la voir arriver réellement sur smartphone.