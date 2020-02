La mise à jour d’Apple Watch inclut un correctif important de bogue de fréquence cardiaque – .

Bien qu’il puisse sembler un peu banal de dire que l’Apple Watch sauve des vies, c’est exactement ce que fait le portable de plus en plus populaire d’Apple. Au cours des dernières années, nous avons vu un certain nombre d’histoires impliquant le moniteur de fréquence cardiaque de l’appareil alertant les utilisateurs de conditions potentiellement mortelles. Par conséquent, certaines compagnies d’assurance sont allées jusqu’à subventionner le coût d’une Apple Watch pour ses membres.

À la lumière de tout cela, Apple a commencé aujourd’hui à déployer watchOS 6.1.3 auprès des utilisateurs, la cinquième itération de watchOS 6 à ce jour. Bien qu’une mise à jour de watchOS supprimée depuis septembre ne soit généralement pas importante, la dernière mise à jour de watchOS comprend une correction de bogue importante concernant les notifications de fréquence cardiaque.

Plus précisément, la mise à jour watchOS corrige un bogue dans lequel l’Apple Watch détectait un rythme cardiaque irrégulier mais ne signalait pas d’alerte à l’utilisateur. Selon Apple, le bogue a touché les propriétaires d’Apple Watch en Islande, mais il serait judicieux de télécharger la mise à jour quelle que soit votre situation géographique en raison d’une poignée de corrections de bogues supplémentaires et d’améliorations de la sécurité.

Sur une note connexe, hier, nous avons couvert l’histoire d’un jeune de 13 ans en Oklahoma qui, grâce à sa montre Apple Watch, a été alerté du fait qu’il avait une fréquence cardiaque anormalement élevée. En fin de compte, il est allé à une salle d’urgence à proximité où il a été diagnostiqué avec une tachycardie supraventriculaire (SVT), une maladie cardiaque qui peut empirer avec le temps si elle n’est pas traitée.

