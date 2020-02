La mise à jour de l’application iOS de Spotify comprend un nouveau bouton de lecture aléatoire, une pochette

Spotify est sorti aujourd’hui avec une mise à jour de la conception de son application iOS. La dernière version apporte un nouveau bouton de lecture aléatoire, des lignes d’action faciles à utiliser et des illustrations de couverture pour les lignes de piste.

Spotify a annoncé aujourd’hui la mise à jour de la conception d’iOS dans un communiqué de presse:

C’est plus gros. C’est plus audacieux. C’est mieux que jamais. Non, nous ne parlons pas du nouveau son d’un artiste, mais du look rafraîchi que les utilisateurs iOS apprécieront sur Spotify mobile à partir d’aujourd’hui. Les abonnés gratuits et premium bénéficieront d’une interface plus rationalisée et facile à utiliser avec de nouveaux designs pour des icônes exploitables qui rendront la lecture de votre chanson ou de votre liste de lecture préférée aussi simple qu’un simple toucher d’un bouton.

Voici à quoi ressemblent le nouveau bouton de lecture aléatoire, les boutons de ligne d’action et la pochette dans les lignes de piste:

Le nouveau bouton de lecture aléatoire permet de démarrer facilement la diffusion de musique au hasard en un seul clic et les nouveaux boutons de la ligne d’action apparaîtront dans «la partie centrale de l’écran» pour un accès facile.

De plus, la nouvelle ligne est votre guichet unique pour tout ce que vous voudrez faire d’une seule main – l’expérience est beaucoup plus adaptative et répond à la taille de votre appareil.

Enfin, la pochette a fait son chemin vers la vue de la ligne de piste:

Nous affichons maintenant la pochette d’une piste dans toutes les vues, à l’exception de la vue “Album”. Cela facilitera plus que jamais la navigation dans l’application et la recherche de chansons familières. De plus, nous mettrons en évidence les chansons que vous avez déjà “aimées” en affichant l’icône du cœur à côté du nom de la piste.

Le nouveau design pour iOS est déployé pour les utilisateurs aujourd’hui. Spotify est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

