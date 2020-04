La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 améliore les performances sur les disques durs

Il y a une semaine, nous vous avons parlé des nouvelles fonctionnalités les plus importantes de la mise à jour Windows 10 de mai 2020, la prochaine grande mise à jour semi-annuelle que le célèbre système d’exploitation Microsoft recevra. L’une des plus intéressantes a été l’introduction d’un algorithme permettant de faire un usage intelligent et processus d’indexation que Windows Search utilise.

Grâce à ce nouvel algorithme, il est possible améliorer les performances Mise à jour de Windows 10 de mai 2020 sur les ordinateurs qui utilisent Unités de stockage HDD, mais ce n’est pas tout aussi élimine les problèmes d’utilisation élevée du processeur qui se sont produits dans des situations spécifiques et qui pourraient compromettre les performances du système.

Windows Latest a eu l’occasion de tester cette nouvelle fonctionnalité et a confirmé que Microsoft a tenu parole, c’est-à-dire qu’avec Windows 10 May 2020 Update, nous remarquerons une amélioration majeure en termes de fluidité globale si nous l’avons installé dans une unité de disque dur. Cela a une explication, et c’est que ce nouvel algorithme identifie mieux les temps d’utilisation du système et ajuste, en conséquence, l’activité de l’idéxateur.

Par exemple, si l’équipement est à un moment d’inactivité, l’indexeur peut profiter d’opérations spécifiques et consommer une certaine quantité de ressources disque et CPU. En revanche, s’il détecte que nous effectuons des tâches importantes, il paralysera complètement cette activité et libérera toutes ces ressources pour améliorer l’expérience utilisateur.

Windows 10 May 2020 Update améliore sur un disque dur et sur un SSD?

C’est une bonne question, et la réponse est claire: non. Ne vous inquiétez pas, ne mettez pas vos mains sur votre tête, ce qui a une explication. Disques durs avoir une performance beaucoup plus faible Comparés aux SSD, ils présentent également des lacunes importantes qui découlent de leur nature mécanique, parmi lesquelles on peut mettre en évidence, par exemple, les temps d’accès et les latences.

Tout cela signifie qu’un disque dur peut être très affecté par un processus d’indexation agressif et fréquent, ce qui ne se produit cependant pas avec un SSD. Dit d’une manière plus simple et plus directe, le nouvel algorithme d’indexation de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 améliore les performances sur les unités de disque dur car celles-ci étaient gravement affectées par les tâches idéxing, mais Il n’y a pas d’amélioration majeure des disques SSD car ceux-ci n’ont guère été affectés.

Je vous rappelle que l’idéxation est un processus lié à la fonction de recherche de Windows 10, et qui est essentiel pour réaliser ces recherches instantanées que nous connaissons tous. Avec ce nouvel algorithme présent dans la mise à jour de Windows 10 de mai 2020, le système d’exploitation évitera d’effectuer tout processus d’indexation lorsque nous utilisons activement l’équipement.

Microsoft prévoit d’introduire d’autres améliorations dans la recherche de Windows 10 pour obtenir utilisation encore plus efficace et optimisée, bien que ceux-ci n’arriveront pas avant le lancement de la mise à jour de Windows 10 de novembre 2020.