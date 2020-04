La mise à jour de Windows 10 provoque des captures d’écran bleues

Windows 10 traîne une très mauvaise séquence en termes de qualité des mises à jour, et je ne parle pas exclusivement du semestre, c’est-à-dire de ceux qui introduisent des changements importants et qui étendent le support et la version, mais j’inclus ceux de moindre profondeur qui sont, en général, optionnels.

Nous avons récemment vu qu’une mise à jour facultative de Windows 10 posait des problèmes de connexion Internet, et aujourd’hui, nous avons découvert qu’une autre mise à jour, KB4541335, a un impact très négatif sur les ordinateurs de nombreux utilisateurs, qui s’enregistrent captures d’écran bleues et des problèmes affecter les performances de l’équipement.

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs présentent une certaine uniformité en termes de type, mais pas en termes de gravité. Par exemple, certains se plaignent que leur ordinateur tombe en panne et plus lentement, mais d’autres disent qu’ils reçoivent des écrans bleus fréquents et que, dans certains cas, leur PC complètement cessé de fonctionner.

Comment désinstaller une mise à jour problématique dans Windows 10

Si vous avez installé cette mise à jour et que vous rencontrez l’un de ces problèmes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ramener votre équipement à la normale en désinstallant la mise à jour via le chemin «Voir l’historique des mises à jour> Désinstaller les mises à jour ». Vous recherchez la mise à jour KB4541335, vous la désinstallez, redémarrez l’ordinateur et c’est tout, votre PC devrait fonctionner normalement.

Microsoft n’a pas encore reconnu l’existence de problèmes avec cette mise à jour, nous ne savons donc pas ce qui se passe exactement, c’est-à-dire les causes n’ont pas été identifiées de ces blocages et de ces pertes de rendement.

Certains utilisateurs ont indiqué que la mise à jour KB4541335 pour Windows 10 leur avait causé forte consommation de ressources, jusqu’à 50% dans le CPU, 95% en mémoire et 100% dans l’unité de stockage où le système d’exploitation a été installé.

N’oubliez pas que ces mises à jour sont facultatives, et vu la qualité qu’elles ont récemment, il est clair qu’il est préférable de les «passer», du moins pour l’instant. Il est évident que cette situation ne fait que raviver la controverse sur l’être douteux dans lequel Microsoft publie des mises à jour pour Windows 10, un système d’exploitation qui a marqué le saut vers le modèle de service, et qui précisément pour cette raison dépend fortement des mises à jour pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Nous avons atteint un point où, malheureusement, l’installation d’une mise à jour dans Windows 10 est presque comme jouer à la roulette russe. La société Redmond devrait faire un peu d’introspection et consacrer plus de ressources à améliorer la qualité des mises à jour de Windows 10 une fois pour toutes.