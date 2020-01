La mise à jour Disco Elysium ajoute une difficulté hardcore

Disco Elysium est acclamé par la critique, et le développeur ZA / UM a lancé une nouvelle mise à jour qui rend le jeu encore plus difficile pour vous. La mise à jour est également associée à une remise importante sur Steam, vous permettant de sauter moins cher si vous l’avez manquée.

Le nouveau mode Hardcore élève le seuil de chaque chèque, réduit le montant d’argent à dépenser, augmente les prix des produits pharmaceutiques et rend vos quelques possessions restantes encore plus importantes. Vous devrez vous fier à l’alcool et aux cigarettes pour vous aider à passer au travers, et les affaiblissements du Cabinet de Pensée ont plus d’impact. D’un autre côté, vous monterez de niveau un peu plus rapidement. La mise à jour inclut également une prise en charge ultra large.

Dans le cadre de la vente du nouvel an lunaire Steam, Disco Elysium et ses DLC associés bénéficient d’une réduction de 20%. Cela porte le jeu à 32 $, contre 40 $ habituellement. La bande sonore et le livret d’art sont à 16 $, contre 20 $.

Disco Elysium s’est démarqué l’année dernière, gagnant un rare 10/10 dans la critique de GameSpot et une place comme l’un de nos meilleurs jeux de 2019. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur la façon dont son processus de conception s’est déroulé dans notre récente fonctionnalité Audio Logs, qui se concentre sur la création complexe de la fonction Thought Cabinet.

