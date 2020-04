La mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 aura une prise en charge étendue

Le chaos généré par la pandémie de COVID-19 et la montée du télétravail ont conduit Microsoft à prolonger le cycle de prise en charge de Windows 10 octobre 2018 Update, un système d’exploitation déjà dépassé par deux mises à jour semestrielles, le Mise à jour de mai 2019 et mise à jour de novembre 2019, et qui sera bientôt remplacé par une autre mise à jour, la mise à jour de mai 2020.

C’est un mouvement parfaitement étudié et parfaitement compréhensible. La mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 conserve toujours une part de marché considérable et oblige les utilisateurs à passer à une version plus récente peut avoir des conséquences indésirables cela serait évidemment aggravé par la situation actuelle du télétravail à laquelle de nombreux utilisateurs sont confrontés.

Microsoft est conscient que les télétravailleurs et les utilisateurs de Windows 10 ont le moins besoin en ce moment sont plus de maux de tête qu’ils n’en ont déjà en raison de la situation générée par COVID-19, et il a donc prolongé le cycle de support Windows 10 octobre 2018 Update, qui Cela allait se terminer ce 12 mai.

La mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 sera prise en charge jusqu’en novembre

Voilà à quel point Microsoft a été clair. Comme nous l’avions prévu, la dernière mise à jour de sécurité pour Windows 10, la mise à jour d’octobre 2018 allait arriver avant le 12 mai 2020, et maintenant dit système d’exploitation Vous continuerez de recevoir des correctifs de sécurité et des corrections de bogues jusqu’au 10 novembre de cette année.

Une fois cette date atteinte, la mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 cessera de recevoir des mises à jour de sécurité et des corrections d’erreur, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas prise en charge, et il n’y aura pas de nouvelles extensionsPar conséquent, la seule façon de continuer à bénéficier de l’assistance sera de passer à une version supérieure. Les mises à jour semestrielles sont gratuites, nous n’avons donc rien à craindre à cet égard. Le problème vient des éventuelles incompatibilités et erreurs qui peuvent survenir lors de leur installation.

Dans mon cas, je n’ai eu que des conflits avec les contrôleurs de son, un problème que, heureusement, j’ai pu résoudre sans trop d’efforts, tout en investissant un temps considérable. Si vous utilisez la mise à jour de Windows 10 d’octobre 2018 et que votre corps se sent mal lorsque vous pensez devoir effectuer une mise à jour vers une version supérieure, vous avez de la chance, pour le moment, vous n’aurez pas à le faire.