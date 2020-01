La mise à jour du signal facilite le suivi des fichiers et du stockage, quel que soit le cryptage

Signal est l’application de messagerie de choix pour les personnes soucieuses de leur confidentialité. Offrant un cryptage complet à l’aide de son propre protocole, Signal offre la confiance et la tranquillité d’esprit dans le monde en ligne. Mais la sécurité a un coût et jusqu’à présent, il était difficile de gérer tous les fichiers cryptés à partir de différents messages stockés sur votre téléphone. Avec l’aide de son nouveau gestionnaire de stockage, Signal veut changer cela.

Dans son dernier article de blog, Signal explique comment son objectif est de donner aux utilisateurs le contrôle des données stockées sur leur appareil sans compromettre la confidentialité. Signal comprend un nouveau graphique illustrant ce qui occupe actuellement de l’espace. Il est divisé entre photos, vidéos, fichiers, audio et divers. Ce graphique donne une bonne indication de la façon dont votre stockage est utilisé et des fichiers à supprimer en premier.

Fichiers individuels affichés avec des informations de taille.

Étant donné que le nouvel outil fait partie de l’application elle-même, il peut lire le répertoire Signal et voir ce qu’est chaque fichier. Vous pouvez maintenant voir quelles vidéos ou photos occupent de grandes quantités d’espace et supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.

La fonctionnalité devrait être disponible dans la dernière version stable, disponible maintenant via le Play Store et l’APK Mirror.