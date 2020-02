La mise à jour gratuite de Battlefield 5 dans la jungle ajoute un crocodile tueur, voyez-le ici

La grande nouvelle mise à jour de Battlefield 5, Into the Jungle, est arrivée – un peu en avance sur le calendrier. L’ajout le plus important et le plus notable de l’expansion gratuite est l’énorme nouvelle carte des Îles Salomon. Il a maintenant été découvert que cette carte contient une surprise mortelle – un crocodile tapi dans l’eau.

Une nouvelle vidéo du créateur de contenu de Battlefield, Westie, montre ce crocodile – et comme vous l’avez peut-être deviné, il mord! Ce croco vous tuera probablement si vous ne nagez pas assez vite, car il semble faire 35 dégâts quand il mord.

Le crocodile n’est pas la première menace animale sous-marine dans Battlefield 5, car le jeu présente également des requins dans certaines de ses eaux. Les jeux précédents présentaient des créatures encore plus grandes, y compris un œuf de Pâques Megalodon.

La carte des îles Salomon n’est pas la seule partie de Into the Jungle qui a été mise en ligne tôt. Le fusil M2 Carbine et le fusil de chasse Model 37 ont également chuté plus tôt que prévu. Au lieu de les supprimer, DICE a décidé non seulement de les conserver dans le jeu, mais également de les débloquer instantanément pour tous les joueurs. Ils deviendront des armes par défaut, vous les trouverez donc dans votre menu de chargement lors de votre prochaine connexion.

Deux nouveaux gadgets sont également disponibles dans Battlefield V – le M1A1 Bazooka et la Lunge Mine – et un nouveau personnage d’élite, Misaki Yamashiro. Pour en savoir plus, consultez les notes de mise à jour complètes sur le site Web d’EA.

Now Playing: Battlefield V – Bande-annonce de la mise à jour “Into the Jungle”

