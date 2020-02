La mise à jour gratuite de Children Of Morta ajoute un mode difficile et plus encore

Une mise à jour gratuite pour Children of Morta ajoute un mode difficile et quelques autres extras. Le DLC “Shrine of Challenge” est maintenant disponible pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et il rend le RPG d’action déjà difficile un peu plus difficile.

Le nouveau mode difficile introduit dans la mise à jour augmente les dégâts et la santé de l’ennemi, mais vous offre également de meilleures récompenses. La mise à jour ajoute deux nouveaux ennemis, la Dark Blade et le Mech Constructor. Pour vous aider dans votre quête, vous pouvez utiliser les 18 nouveaux objets, comme des boulons d’électricité ou des rochers tombant du ciel. Enfin, la mise à jour apporte quelques ajustements d’équilibre et propose une nouvelle interface utilisateur avec un HUD plus grand en option.

Children of Morta est à 30% de réduction sur Steam pour une durée limitée, et il a récemment été ajouté à la bibliothèque Xbox Game Pass. Cette mise à jour marque la première de plusieurs mises à jour gratuites qui devraient arriver tout au long de 2020.

Children of Morta est un action-RPG dans lequel chacun des personnages jouables est membre du même clan familial, alors qu’ils combattent l’obscurité qui envahit leur monde. En tant que telle, la dynamique familiale joue un grand rôle dans l’histoire.

“Les enfants du style artistique fantastique et de la narration agréable de Morta prennent ce qui aurait été un robot de donjon roguelike autrement amusant et l’élèvent beaucoup”, a écrit James O’Connor dans la critique de GameSpot. “Abattre les ennemis et finalement triompher des boss est agréable, mais ce qui m’a fait revenir est le lien que j’ai ressenti avec les Bergson et mon désir sincère de les aider à repousser la corruption. Après tout, c’est beaucoup plus facile de gérer les donjons plein de monstres quand vous avez une famille à rentrer. “

