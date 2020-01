La mise à jour Overwatch 1.45 ajoute des pools de héros au lieu de choisir et d’interdire

Blizzard a détaillé le patch 1.45 d’Overwatch et expliqué un changement dans son approche de la mise à jour du jeu à l’avenir. Dans le cadre de la mise à jour du développeur, le directeur du jeu, Jeff Kaplan, a révélé que l’équipe adopterait une nouvelle philosophie d’équilibre qui impliquerait de mettre en œuvre des mises à jour plus fréquentes et plus efficaces pour changer délibérément la méta.

Ceci, selon le studio, est un effort pour répondre aux commentaires des joueurs qui ont demandé de garder le jeu au frais. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Blizzard a déclaré qu’il apporterait et annulerait des changements plus rapidement qu’auparavant.

Le mécanisme utilisé pour implémenter ces changements est un nouveau mode qui est représenté par la carte “Expérimental” sur l’écran de sélection de mode. Ici, Blizzard testera les modifications majeures du jeu qui peuvent ou non arriver au jeu principal. Bien que cela ressemble au domaine de test public – qui est une version PC uniquement du jeu utilisée pour aplanir l’équilibre et les bugs – Blizzard note que la carte expérimentale n’est pas pour le test de bugs, elle est spécifiquement pour tester les changements d’équilibre, les modes et règles. De plus, ceux qui participent pourront toujours gagner de l’expérience et progresser, ainsi que déverrouiller des boîtes à butin.

Avant la révélation du patch 1.45, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Blizzard se préparait à introduire une fonction de sélection et d’interdiction. Il semble que ce ne soit pas entièrement le cas. Au lieu de cela, Blizzard opte pour les pools de héros où certains personnages seront désactivés du jeu compétitif pendant une semaine donnée, et la disponibilité sera renouvelée chaque semaine. La cadence de la rotation est également en cours d’examen, il se peut donc qu’elle soit plus rapide ou plus lente à l’avenir.

Plus important encore, Blizzard a déclaré que Hero Pools était en cours de test pendant la saison 21 et, selon ses performances, il pourrait ne pas revenir pour la saison 22. Le but de l’approche Hero Pools, selon Blizzard, est de permettre à la méta de changer chaque semaine et pour encourager la diversité des héros dans les matchs. Enfin, la mise à jour renforcera les efforts anti-triche et proposera des mises à jour sur la qualité de vie en atelier.

En termes d’équilibre, Blizzard teste actuellement une version du jeu qui apporte un certain nombre de changements importants à Reaper, McCree, Orisa, Sigma, Hanzo et Baptiste. Vous pouvez lire les dernières notes de mise à jour PTR pour en savoir plus sur les futurs buffs et nerfs Overwatch.

Blizzard travaille actuellement sur Overwatch 2, qui aura un mode histoire significatif. La progression des personnages sera distincte pour la campagne et le multijoueur d’Overwatch 2. Pour l’instant, la date de sortie et les plateformes d’Overwatch 2 n’ont pas été confirmées.

