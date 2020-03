la mise à jour vers Android 10 arrive enfin

Xiaomi Mi A2 Lite c’est l’un des derniers smartphones de la société chinoise Xiaomi à être équipé de la version du logiciel Google home, c’est-à-dire Android One. Bien qu’il s’agisse d’un smartphone qui devrait recevoir des mises à jour constantes et rapides au fil du temps, la mise à jour de la dernière version du logiciel Big G n’est pas encore arrivée. Cependant, au cours des dernières heures la mise à jour vers Android 10 est enfin sortie.

La mise à jour vers Android 10 pour le Xiaomi Mi A2 Lite commence à arriver

Le moment de la sortie officielle de la mise à jour de la version du logiciel semble donc être venu Android 10 pour l’un des anciens smartphones de Xiaomi avec Android One installé à bord. Plus précisément, la version du logiciel avec cette mise à jour est 11.0.2.0.QDLMIXM et sous la forme officielle Xiaomi, la nouvelle a été confirmée.

Selon ce qui a été divulgué sur le net, la mise à jour vers Android 10 pour le smartphone Xiaomi, il est déployé dans plusieurs pays européens (parmi lesquels l’Italie est le plus probable). Pour vous assurer que la mise à jour arrive, il vous suffit de vous rendre dans la section “Mise à jour logicielle” des principaux paramètres de l’appareil.

Nous vous rappelons que Xiaomi Mi A2 Lite c’était l’un des meilleurs achats de la société chinoise. Cet appareil se caractérise en effet par une excellente fiche technique qui, liée au prix de vente auquel il a été proposé, en a inévitablement fait un smartphone à acheter absolument.

Les spécifications techniques du smartphone Xiaomi fournissent en fait le processeur comme SoC Snapdragon 632 de Qualcomm accompagné de coupures de mémoire égales à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Côté affichage, nous avons un Écran LCD IPS de 5,84 pouces en résolution FullHD +.