La mise à niveau de l’iPad Pro RAM est un bon signe pour l’iPhone 12 – .

Tous les iPad Pros 2020 disposent de 6 Go de RAM, une mise à niveau bienvenue par rapport à leurs prédécesseurs – seuls les Pros 2018 avec 1 To de stockage comportaient 6 Go de RAM.

L’augmentation de la RAM pourrait être une indication qu’Apple cherche à augmenter la mémoire sur tous les appareils iOS.

L’iPhone 12 pourrait obtenir une mise à niveau similaire plus tard cette année, certains rapports affirmant que 6 Go de RAM sont dans les cartes pour les nouveaux combinés.

Apple a dévoilé mercredi la génération d’iPad Pro 2020 que nous attendions tous, et les nouvelles tablettes offrent pas mal de surprises intéressantes. Le design est pratiquement inchangé, à l’exception du nouveau système de caméra à l’arrière, qui comprend un objectif supplémentaire ainsi que le système LiDAR. Mais il y a beaucoup de mises à niveau à l’intérieur, y compris un meilleur processeur A12Z qui arbore un GPU à huit cœurs, de meilleurs micros et 128 Go de stockage de base. Comme nous l’avons déjà expliqué, certaines de ces fonctionnalités pourraient faire partie des prochaines générations d’iPhone 12, la bosse de stockage étant facilement l’une des mises à niveau les plus intéressantes. Il s’avère qu’il y a encore une chose qu’Apple a changé pour la nouvelle série iPad Pro, et c’est la RAM.

Apple ne parle généralement pas de mémoire en ce qui concerne les appareils iOS (iPadOS), et vous ne trouverez jamais ce détail dans une fiche technique. C’est aux gens de démonter l’appareil ou aux personnes qui fouillent le code de trouver les détails de la RAM. Dans ce cas, . a découvert dans la version iOS 13.4GM pour les développeurs que tous les téléphones iPad Pro disposent de 6 Go de RAM.

La plupart des versions de l’iPad Pro 2018 disposent de 4 Go de RAM, à l’exception des versions 1 To avec 6 Go de mémoire à l’intérieur. Le 2020 Pros contient 6 Go de RAM quelle que soit la capacité de stockage, ce qui est certainement une mise à niveau bienvenue pour un appareil «Pro». Cela dit, nous examinons probablement la RAM DDR4X pour les nouvelles tablettes, selon les informations disponibles à ce jour.

La plupart des téléphones phares cette année disposeront d’une RAM encore plus rapide (DDR5), et nous avons déjà expliqué pourquoi Apple doit également opter pour la mise à niveau. L’augmentation de la bande passante améliorera encore les performances globales d’iOS, donc la mise à jour est tout à fait logique. À l’époque, nous vous avions également dit que la RAM DDR5 est disponible en morceaux de 6 Go, au minimum, donc les nouveaux iPhones 12 comporteront au moins 6 Go de RAM cette année. Ne comptez pas qu’Apple va trop loin dans le domaine de la mémoire comme Samsung l’a fait avec la série Galaxy S20 et de nombreux autres fabricants de combinés Android.

En plus de cela, d’autres iPhone 12 ont également affirmé que les téléphones disposeraient de 6 Go de RAM cette année. Il n’est pas clair, cependant, si Apple mettra à niveau la RAM sur tous les modèles d’iPhone 12, ou si seuls les Pro et Pro Max obtiendront plus de RAM (de la variété la plus rapide). Le système de caméra LiDAR, s’il est apporté à l’iPhone, pourrait être le type de fonctionnalité qui pourrait nécessiter plus de RAM et un meilleur GPU, mais ce n’est qu’une spéculation à ce stade.

L’iPhone 12 devrait toujours être dévoilé en septembre, bien que la pandémie de coronavirus puisse retarder le lancement réel du combiné.

