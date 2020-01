La mise à niveau gratuite de la vitesse de Vodafone reste la meilleure offre de large bande en fibre optique actuellement

Alors que la plupart des fournisseurs de large bande pourraient vous offrir un cadeau ici, une petite baisse de prix là-bas, Vodafone a retiré une promotion étrange, vous offrant son forfait de fibre le plus rapide … pour le même prix que son prix régulier.

Bien sûr, nous ne nous plaignons pas! Cela signifie maintenant des vitesses moyennes de 63 Mo pour seulement 23 £ par mois lorsque vous vous inscrivez au forfait Superfast Fibre 2 de Vodafone ou en d’autres termes, une offre assez imbattable sur votre Internet.

Et les nouvelles ne font que s’améliorer pour les clients Vodafone existants. Si vous avez un contrat téléphonique avec la société, vous pouvez réduire davantage le prix, en ne payant que 21 £ par mois.

Nous avons répertorié ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur cette offre. Ou dirigez-vous vers le bas de cet article ou vers notre guide des offres de large bande pour voir la concurrence.

L’accord à bas prix sur la fibre optique bon marché de Vodafone:

Vodafone Superfast 2 Broadband | 18 mois | Vitesses moyennes 63 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | 23 £ (ou 21 £ pour les clients Vodafone existants)

C’est une offre simple – obtenez le forfait fibre le plus rapide de Vodafone pour le même prix que son option Superfast 1 régulière. Cela signifie des vitesses moyennes de 63 Mo à un prix mensuel de seulement 23 £ – le meilleur prix pour des vitesses de ce calibre.

Voir l’offre

Quelles sont les autres offres haut débit actuellement?

Alors que Vodafone a le monde de la fibre verrouillé, il existe des prix encore moins chers si vous êtes prêt à réduire vos vitesses. Et sa concurrence la plus sévère vient sans aucun doute de TalkTalk en ce moment et de sa promotion de carte-cadeau Amazon.co.uk de 40 £.

Actuellement, la Poste propose l’offre de haut débit la moins chère, à seulement 15,90 £ par mois. Évidemment, à ce prix, vos vitesses sont beaucoup plus faibles, ce qui ne vous donne en moyenne que 11 Mo.

Mais si vous voulez vraiment de la fibre mais que vous la voulez sous un autre nom, BT pourrait être une bonne option en ce moment. Avec des vitesses moyennes de 50 Mo à un prix de seulement 28,99 £, c’est l’un des meilleurs prix que vous puissiez payer pour BT en ce moment. BT ajoutera même une carte de récompense de 70 £ BT sur le dessus – il suffit de regarder la durée du contrat de 24 mois.

