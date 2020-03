La mise en miroir d’écran iPhone est désormais prise en charge sur certains ordinateurs portables Dell – .

Les nouveaux ordinateurs portables Dell peuvent refléter l’écran de l’iPhone à l’aide de la nouvelle application Dell Mobile Connect.

Annoncée au CES 2020, l’application vous permet également de prendre des appels et d’envoyer des SMS depuis votre ordinateur portable, ainsi que de vérifier les notifications et de transférer certains types de fichiers.

Dell Mobile Connect fonctionne également avec Android et nécessite un ordinateur portable relativement nouveau pour commencer.

Si vous possédez à la fois un iPhone et un Mac, vous profitez probablement d’une fonctionnalité pratique lancée par Apple il y a quelques années pour faciliter le basculement entre les deux appareils. Appelée continuité, la fonctionnalité vous permet de reprendre le travail que vous avez commencé dans certaines applications, y compris le navigateur et Mail, sur l’autre appareil. La fonction vous permet également de prendre des appels et d’envoyer des SMS directement sur le Mac. Ajoutez à cela des transferts sans fil rapides et vous vous retrouvez avec le type d’interaction multi-appareils qui n’est pas vraiment disponible sur Android.

Windows 10 prend en charge la mise en miroir Android, et Huawei a implémenté une fonctionnalité similaire sur ses appareils l’année dernière. Mais Windows et Android proviennent de deux sociétés différentes et ne sont pas une paire naturelle. Dans cet esprit, la mise en miroir de l’iPhone sur un ordinateur portable Dell exécutant Windows 10 peut sembler tout aussi peu naturelle. Mais maintenant c’est possible.

Annoncée au CES 2020, la fonctionnalité sera une première pour les appareils Windows 10, mais aussi pour iPhone. À l’aide de deux versions de l’application Dell Mobile Connect, une pour Windows et une pour iOS, vous pourrez voir l’écran de l’iPhone sur votre bureau Windows et le contrôler avec votre souris. La fonctionnalité devrait être utile lorsqu’il s’agit d’augmenter la productivité au travail et de vous donner un moyen de répondre rapidement aux messages.

En plus d’afficher l’écran de l’iPhone, l’application vous permet également de répondre aux appels et d’envoyer et de recevoir des SMS et MMS directement depuis votre ordinateur portable. Cependant, il n’y a pas de support iMessage.

L’application Dell Mobile Connect affichera également des notifications sur le téléphone et prendra en charge les transferts photo et vidéo sans fil entre les deux appareils. Vous pourrez faire glisser et déposer des fichiers, mais la fonctionnalité ne fonctionne pas avec les documents pour le moment. La fonctionnalité imite l’application Your Phone que Microsoft a créée pour permettre un contrôle similaire sur les téléphones Android et les iPhones. Cependant, votre téléphone fonctionne mieux avec les appareils Android que les appareils iOS – la mise en miroir d’écran n’est pas possible pour iPhone sur l’application Microsoft.

Vous aurez besoin d’un ordinateur portable Dell ou Alienware relativement récent pour profiter de la nouvelle fonctionnalité, 2018 ou ultérieure, ainsi que d’un iPhone qui exécute au moins iOS 11. La fonctionnalité fonctionne avec Android, bien sûr, lorsque vous téléchargez le même Dell (Alienware) Application Mobile Connect depuis le Google Play Store.

