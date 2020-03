la mission ExoMars a été annulée, voici les raisons

La mission ExoMars, c’est-à-dire pour transporter un rover vers Mars, ne sera pas lancé cette année comme prévu, selon l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’agence spatiale russe Roscosmos. Les agences ont annoncé que plusieurs composants d’engins spatiaux, notamment des parachutes, doivent encore être testés. Cela signifie qu’ils manqueront la fenêtre de lancement prévue pour 2020 et devra attendre la prochaine occasion qui devrait se produire entre août et Octobre 2022.

Mars: l’approche de l’ESA est beaucoup plus conservatrice après quelques échecs

Le rover lui-même, ainsi que la plate-forme d’atterrissage et le lanceur de Proton, étaient tous prêts à être lancés. Cependant, deux parachutes ont dû ralentir le vaisseau spatial en entrant sur Mars, la descente et l’atterrissage doivent encore être qualifiés à la suite plus d’échecs lors des tests précédents. “Lancer cette année signifierait sacrifier les tests essentiels restants”, a déclaré le directeur de l’ESA Jan Woerner lors d’une conférence de presse aujourd’hui. “C’est une décision très difficile, mais je suis sûr que c’est la bonne.”

Les engins spatiaux peuvent être lancés de la Terre à Mars uniquement chacun 26 moisc’est-à-dire lorsque leurs orbites s’alignent. La mission du rover a déjà été reportée une fois, car elle était initialement prévue en 2018. L’ESA et Roscosmos ont lancé avec succès l’orbiteur à gaz trace ExoMars à 2016.

L’approche prudente de l’ESA est compréhensible, étant donné qu’elle a déjà perdu un atterrisseur (Schiaparelli), lors de la mission de 2016. Les équipes auront désormais tout le temps de tester les parachutes, large 15 et 35 mètres, qui n’ont pas réussi à Mai et août 2019 De nouveaux tests sont prévus en mars dans l’Oregon, aux États-Unis.