La modération de l'application alimentaire ajoute le support Siri et plus pour vous aider à suivre vos repas

L'application de suivi des aliments Moderation a reçu une grande mise à jour aujourd'hui et elle espère qu'il sera plus facile que jamais de garder un œil sur ce que vous mangez.

Alors que d'autres applications ont des utilisateurs qui scannent des codes-barres et recherchent des ingrédients individuels, la modération adopte une approche résolument différente. Au lieu de cela, l'application demande simplement si votre dernier repas était sain ou non. Et c'est tout ce qu'il y a à faire.

À première vue, cela peut sembler un peu trop basique. Mais l'idée est que le simple fait d'être plus conscient de ce que vous mangez suffit pour vous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et en vous faisant décider si votre repas était sain ou non, l'application vous oblige à y penser.