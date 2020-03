.: la montée en puissance de la production de l’iPhone 12 5G reportée en raison des inquiétudes concernant la demande

Plus tôt cette semaine, un rapport de Nikkei a déclaré qu’Apple envisageait de retarder le lancement de l’iPhone 12 “de plusieurs mois”. Maintenant, . rapporte que bien que la chaîne d’approvisionnement d’Apple soit opérationnelle en Chine, les fournisseurs s’inquiètent de la demande et d’un éventuel retard de l’iPhone 12.

Le rapport de . cite un «haut fonctionnaire de l’un des principaux assembleurs de contrats d’Apple» qui affirme que les commandes d’Apple pour le deuxième trimestre fiscal devraient être en baisse d’environ 18% d’une année sur l’autre. Cette même source ajoute que la montée en puissance de la production de l’iPhone 12 a «été reportée», mais une sortie à l’automne n’est pas hors de question:

Un haut responsable de l’un des principaux sous-traitants d’Apple a déclaré que les commandes d’Apple pour le trimestre se terminant en mars devraient chuter de 18% par rapport à l’année précédente. La montée en puissance de la production de nouveaux téléphones fonctionnant avec les réseaux 5G de prochaine génération a été reportée, a déclaré cette personne, bien qu’il soit toujours possible que les téléphones 5G puissent être lancés comme prévu à l’automne.

Le problème n’est pas les pénuries d’approvisionnement ou de production en Chine, selon la personne, mais plutôt les préoccupations concernant la demande de nouveaux téléphones:

«Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériel (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre », a déclaré la personne, qui a une connaissance directe de la question. “L’accent est désormais mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe.”

Le rapport cite également l’un des fournisseurs d’affichage d’Apple, qui envisage de réduire ses estimations d’expédition de 17%, de 70 millions d’écrans iPhone à 58 millions. D’autres fournisseurs affirment qu’ils suivent toujours les directives fournies par Apple avant la pandémie de COVID-19. Cependant, cela ne tient pas compte du potentiel de baisse de la demande.

“Nous avons reçu des prévisions pour ce trimestre avant la pandémie, il y a environ un mois”, a déclaré la semaine dernière une personne proche de la situation chez le fournisseur de capteurs. “Et maintenant, nous produisons toujours selon les prévisions qui nous sont données.”

Jusqu’à présent, nous avons entendu des rapports contradictoires sur le sort de l’iPhone 12. Il semble qu’Apple n’ait pas pris de décision concernant une sortie pour cet automne, mais qu’il pourrait être légèrement différer la montée en puissance de la production pour lui donner plus de temps pour prendre cette décision.

Apple annoncera ses résultats du deuxième trimestre fiscal en avril, mais il a déjà annoncé qu’il ne respecterait pas ses prévisions précédemment fournies en raison de COVID-19.

