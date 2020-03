La montée précoce du script Skywalker a révélé le clone Palpatine, mais le film l’a coupé

Une première version du Star Wars: The Rise of Skywalker Le script a abordé le retour controversé du clone empereur Palpatine. Réalisé et co-écrit (avec Chris Terrio) par J.J. Abrams, le film a servi de dernier opus de la saga Skywalker – et en tant que maître manipulateur derrière les événements de ses trilogies précédentes, a également marqué Dark Sidious de retour au premier plan de la franchise.

Confirmé lors de la célébration de Star Wars l’an dernier à Chicago, une grande partie des détails du retour de Palpatine était cachée dans le mystère menant à la sortie de The Rise of Skywalker. Le marketing ne l’a même pas révélé dans son état physique complet, bien qu’il ait joué un rôle de premier plan dans les bandes-annonces grâce à la narration et au caquetage indubitable. Certes, tout le monde n’était pas ravi de revoir Sith Master, bien qu’Abrams l’a justifié en soulignant qu’il était une figure importante dans les films précédents, il est donc logique qu’il ait également pris en compte ce dernier chapitre. La question était, comment? The Rise of Skywalker était censé expliquer correctement cela, mais malheureusement, il n’a pas fait beaucoup de bien. Cependant, McDiarmid dit qu’une première version du script allait résoudre ce problème.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Pourquoi les fans de Star Wars ont pardonné à George Lucas

Lors de sa récente apparition en panel au C2E2 de Chicago cette année, McDiarmid a parlé de l’état de Palpatine dans The Rise of Skywalker et a révélé qu’il savait qu’il allait être un clone grâce à une version antérieure du script. Il s’avère que la question allait être abordée dès la séquence d’ouverture du film lors de la première rencontre de Kylo Ren avec le maître Sith à Exegol. L’acteur a déclaré (via @senatesidious):

À un moment donné, le script avait la ligne – dans cette première scène, avec Adam [Driver who plays Kylo Ren] – quand il dit: “Tu es un clone.” Et j’ai dit, dans ce script original, qui n’est plus avec nous, “Plus qu’un clone. Moins qu’un homme.”

Dans le film, Kylo Ren s’est aventuré dans Exegol grâce au Sith Wayfinder qu’il a trouvé à Mustafar. Là, il a retrouvé Palpatine, qui attendait son arrivée. Le Seigneur Sith a ensuite proposé un partenariat entre lui et le chef suprême de l’époque concernant Rey. Ce n’est que lors de la sortie de la romanisation officielle de The Rise of Skywalker de l’écrivain Rae Carson que cela a été correctement confirmé. Avant la sortie du roman, Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary a fourni des détails supplémentaires dans l’espoir d’expliquer exactement comment Palpatine a pu revenir. Apparemment, c’est grâce à ses fidèles supporters connus sous le nom de Sith Eternals. Ils ne sont pas mentionnés dans le film, mais ils ont joué un rôle essentiel pour amener le méchant à Exegol et le faire revivre en utilisant «la technologie et l’occulte».

Il n’y a aucune raison connue pour laquelle Abrams et compagnie ont décidé de s’éloigner du dialogue initial, ce qui aurait facilement clarifié la confusion concernant le retour de Palpatine. S’ils avaient choisi cette voie, peut-être des critiques qui n’aimaient pas Star Wars: The Rise of Skywalker pour sa chaîne de commodités narratives, sans parler de laisser beaucoup de mystères sans réponse, aurait été plus acceptant. Malheureusement, le public doit désormais s’appuyer sur des matériaux liés pour comprendre certains des points de l’intrigue les plus ahurissants du film.

Plus: Astuces Star Wars Il y a D’AUTRES Mondes Sith et Jedi Cachés

Source: @ senatesidious / Twitter

À quoi Henry Cavill pourrait ressembler à Wolverine dans le MCU

A propos de l’auteur

Geek accidentelle qui est perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour Le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une théorie folle de Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

En savoir plus sur Ana Dumaraog