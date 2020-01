La montre intelligente Fossil Sport Gen 4 tombe à 99 $ (50 $ de rabais) (Mise à jour: Amazon, aussi)

Si vous êtes à la recherche d’une montre intelligente abordable qui ne déçoit pas en termes de fonctionnalités ou de style, le Fossil Sport est désormais disponible pour 99 $ auprès de Best Buy ou directement chez Fossil. C’est un excellent moment pour acheter l’une des anciennes montres intelligentes de Fossil, car la société vient de publier une mise à jour pour les produits de génération 4 qui apporte les fonctionnalités de gestion de batterie exclusives de la génération 5 et Wear OS H (basé sur Android Pie) à la génération précédente.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le cadre élégant de la montre contient à la fois le GPS et le NFC pour les paiements mobiles et le suivi de l’entraînement. L’inclusion du processeur Snapdragon 3100, le dernier silicium de smartwatch proposé par Qualcomm, améliore la durée de vie de la batterie et les performances globales. Dans notre examen, nous avons été impressionnés par la durée de vie de la batterie de 2 jours et le cadre en aluminium léger du produit. Cependant, même si cette montre est livrée avec bon nombre des dernières cloches et sifflets Wear OS, nous avons constaté que le manque de haut-parleur interne pour les appels ou les interactions avec l’Assistant était quelque peu décevant.

Pour acheter une de ces montres pour seulement 99 $, son prix le plus bas à ce jour, suivez le lien ci-dessous vers le détaillant de votre choix. La remise s’applique aux versions 41 mm et 43 mm dans l’une des nombreuses couleurs proposées par Fossil.

Si vous préférez acheter sur Amazon, le modèle fumée / bleu de 43 millimètres est maintenant en vente à 99 $. Il ne devrait pas être expédié avant la fin de ce mois, mais une bonne affaire est une bonne affaire.