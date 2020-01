La mort de Spider-Man Miles Morales révélée par Marvel

Avertissement: SPOILERS for Miles Morales: The End

La nouvelle ligne de one-shot comiques de The End de Marvel explore “ l’histoire finale ” de divers super-héros numériques – imaginant ce que ce serait si les personnages pouvaient réellement avoir des fins, des morts et des arcs de fermeture (au lieu de ne jamais mourir, avec seulement temporaire modifications de leur statu quo). Et en Miles Morales: la fin, les fans peuvent assister à la mort de Spider-Man lui-même, Miles Morales.

À l’heure actuelle dans l’univers Marvel, Morales lutte toujours contre le crime en tant que l’un des héros les plus jeunes et les plus récents. Après avoir accueilli sa petite sœur, Billie Morales dans Marvel Comics, et jouer un rôle majeur dans la nouvelle série Champions, voir la fin du Spider-Man autrefois ultime est un choc déchirant.

Après avoir protégé les habitants de Brooklyn en tant que maire et protecteur pendant des années, Miles se donne à fond dans une dernière bataille pour protéger ce qui reste de l’humanité. Maintenant un vieil homme, Miles vit dans un monde où la plupart de la population a été ravagée par l’émergence de super-germes. Non seulement cela, mais Miles protège également le sanctuaire de Brooklyn d’une force voyou connue sous le nom de One America Army. Dirigé par une imitation corrompue de Captain America, Captain Last. Dans leur combat initial, Miles et ses troupes manipulent facilement Last et son armée, les éloignant de Brooklyn et du grand dôme le protégeant contre les menaces, y compris les germes.

Cependant, le capitaine Last revient, après avoir pris un sérum pour se fondre avec les germes sans mourir, le suralimentant et lui permettant de percer le dôme. Avec la One America Army affluant et menaçant de détruire tout ce que Miles et son peuple ont travaillé pour construire, Spider-Man prend sa dernière position. Il donne tout ce qu’il a pour protéger cette résistance pour l’humanité, délivrant une dernière charge bioélectrique massive et éliminant une fois pour toutes la forme monstrueuse du capitaine Last. Malheureusement, mais héroïquement, c’était au détriment de sa propre vie. Les habitants de Brooklyn vivent et survivent, honorant sa mémoire.

Ce qui est vraiment génial avec ce one-shot, c’est à quel point l’écrivain Saladin Ahmed capture le personnage de Miles malgré qu’il ait atteint la vieillesse. Il assume ses responsabilités de maire et de protecteur bien à maturité, tout en ayant une étincelle de positivité et le désir de s’assurer que son peuple est heureux au-delà de la simple sécurité. De même, l’artiste Damion Scott réussit à créer un contraste saisissant entre l’obscurité dans laquelle le monde réside maintenant et la luminosité de ce que Miles et son peuple ont construit malgré cela. La représentation de Scott du nouveau costume Spider amélioré de Miles est également assez cool.

Il est assez intéressant de voir la vie d’un héros actuellement jeune et nouveau passer rapidement à la vieillesse et combattre son dernier combat. Miles Morales est récemment apparu dans Marvel Comics au cours de la dernière décennie, après avoir été l’un des rares héros d’Ultimate Universe à avoir sauté dans l’univers de continuité standard 616. Maintenant, il a Spider-Man original Peter Parker comme mentor et ami, et se bat aux côtés d’autres jeunes héros adolescents tels que Kamala Khan et Amadeus Cho.

Miles a tellement d’autres histoires à raconter et un potentiel inexploité à ce stade de l’univers Marvel. Par exemple, l’événement Outlawed mettra en vedette Miles et ses autres adolescents adolescents confrontés à une nouvelle législation gouvernementale interdisant les super-héros mineurs. Bien qu’il soit certainement intéressant d’imaginer à quoi ressemblera sa fin, l’histoire de Miles ne fait que commencer.

Miles Morales: la fin est maintenant disponible dans les librairies de bandes dessinées.

