La mort tragique de HULK (qui est devenu Spider-Man)

L’incroyable Hulk a subi de nombreuses transformations étranges au fil des ans. Grâce à l’explosion de la bombe gamma et au trouble de la personnalité multiple de Bruce Banner, Banner s’est régulièrement transformé en une grande variété de Hulks, chacun avec une personnalité unique et parfois même des pouvoirs différents.

Dans un univers alternatif, cependant, Bruce Banner n’est jamais devenu Hulk – mais a traversé une transformation tout aussi bizarre qui l’a amené à prendre le manteau de Homme araignée. Malheureusement, ce rôle a finalement conduit à une mort horrible.

En relation: Le plus fort HULK a piégé ses autres moi en prison

Dans la série limitée Bullet Points de Marvel Comics, les lecteurs découvrent un univers alternatif où l’oncle de Peter Parker, Ben Parker, est l’un des policiers militaires gardant le Dr Abraham Erskine, le créateur du Super Soldier Serum. Lorsqu’un espion allemand ouvre le feu sur Erskine, le médecin et Parker sont tués en 1940 avant qu’Erskine puisse administrer son sérum à Steve Rogers et le transformer en Captain America. Sans Erskine, Project: Rebirth est annulé, déclenchant une réaction en chaîne où des visages familiers assument des rôles radicalement différents.

Bien que Steve Rogers ne devienne pas Captain America, il devient un candidat pour un programme différent – Project: Iron Man – et devient lié à une première version de l’armure d’Iron Man. Celui qui serait sans doute le plus changé du point de divergence de l’univers, cependant, est Peter Parker, qui devient un délinquant farfelu sans les conseils de son oncle Ben. À la recherche de sensations fortes, Peter se promène dans une voiture volée et se promène accidentellement sur un site d’essai militaire où il est frappé par les rayons d’une bombe gamma. Muté par l’explosion, Peter devient la version de son univers de l’Incroyable Hulk.

Ce nouveau Hulk devient une menace et retire Steve Rogers de sa retraite, conduisant à un affrontement Iron Man vs Hulk très différent. Pendant ce temps, le Dr Bruce Banner décide d’expérimenter certains des insectes irradiés dans l’explosion de la bombe et se fait mordre par l’une des araignées mutées. Au lieu de simplement développer des pouvoirs d’araignée miraculeux, Banner devient fou et vit en fuite pendant des années. Finalement, cependant, il est amené, retrouve sa raison grâce au traitement /, et décide d’utiliser ses capacités de type araignée en tant qu’agent du SHIELD Spider-Man.

Équipé d’une version argentée du costume de Spider-Man (similaire à «l’armure d’araignée» que Peter Parker a développée pour lui-même dans l’univers grand public), Banner devient un super-héros, bien qu’il doive être surveillé en permanence de peur qu’il ne redevienne sauvage. L’histoire continue de bouger sur un chemin tordu (avec Reed Richards devenant une version de Nick Fury – même en perdant un œil – après que la fusée qui aurait transformé ses amis en Fantastic Four soit sabotée, tuant sa famille). Finalement, cet univers Marvel déformé doit affronter Galactus – et finit par obtenir une aide inattendue de Hulk et du Silver Surfer de Peter Parker.

Ce ne serait pas la fin de l’histoire de Bruce Banner de ce monde, cependant. Au cours de l’événement Spider-Verse, qui a vu des héritiers à sauts de dimensions parcourir le multivers pour se régaler des forces vitales des Spider-Totems, plusieurs Spider-Men de différents mondes parallèles se sont battus. Le Spider-Man de l’univers Bullet Points a été recruté par le Supérieur Spider-Man pour combattre dans la guerre et a combattu courageusement aux côtés de versions alternatives de lui-même. Malheureusement, en mission pour recruter le clone de Spider-Man Kaine, Banner a été tué par l’héritier Daemos. Sa force vitale a été épuisée et il est tombé bien avant que l’armée d’araignées ne puisse se regrouper et finalement abattre les héritiers.

Bien qu’il ait eu très peu de temps sous les projecteurs (apparaissant comme Spider-Man pour seulement trois numéros), Bruce Banner Homme araignée était une interprétation unique du personnage. Contrairement à la plupart des Spider-Men, Banner était un homme adulte lorsqu’il a acquis ses pouvoirs d’araignée (ce qui était l’une des principales raisons pour lesquelles son corps a réagi si violemment aux changements, contrairement à un adolescent qui pourrait soi-disant s’y adapter). Ses pouvoirs d’araignée étaient à la fois un cadeau et une maladie car il devait constamment prendre des médicaments ou perdre le contrôle – montrant que même lorsqu’il est devenu un héros différent, la vie de Bruce Banner est tout aussi tragique que son existence L’incroyable Hulk.

Suivant: Le NOUVEAU Incroyable Hulk de Marvel est Spider-Man (Oui, vraiment)