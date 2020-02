La mystérieuse nouvelle fonctionnalité PS5 dont tout le monde parle pourrait avoir un inconvénient inquiétant – .

Nous sommes à la mi-février et nous ne nous attendons pas à ce que Sony dévoile la PlayStation 5 ce mois-ci, comme cela avait été initialement annoncé. La société n’a envoyé aucune invitation à la presse et la peur du coronavirus pourrait retarder encore plus l’annonce. Mais les nouvelles de la PS5 ne manquent pas et une nouvelle découverte suggère que l’impressionnante fonctionnalité PS5 que nous n’avons pas vu venir est réelle. Cependant, le tout pourrait avoir un énorme inconvénient, ainsi que le type de composant effrayant que beaucoup de gens n’apprécieront probablement pas: le suivi des utilisateurs.

Il y a plusieurs mois, nous avons repéré les premiers signes que Sony travaillait sur un assistant numérique pas comme les autres. Cet assistant n’est pas simplement censé être une alternative à Siri, Alexa ou Google Assistant. Sony n’en a pas besoin. Au lieu de cela, ce serait un nouveau type d’intelligence artificielle capable d’évaluer votre session de jeu et de vous aider avec des informations en temps réel lorsqu’elles sont invoquées. Coincé dans une quête ou ayant du mal à vaincre un boss? L’assistant pourrait vous aider dans les deux cas. L’assistant peut également avoir une application pour smartphone qui peut suivre le contenu et les événements du jeu. C’est ce que disait un brevet Sony à l’époque, du moins.

Sony n’a jamais reconnu la fonctionnalité, mais les rapports qui ont suivi ont indiqué que le nouveau contrôleur PS5 pourrait comporter un microphone pour gérer les entrées vocales. Un brevet a révélé plus tard une conception DualShock qui comprenait un microphone, et c’est très probablement la nouvelle DualShock 5 que Sony fera ses débuts aux côtés de la PlayStation de nouvelle génération.

Cela nous amène à un tout nouveau brevet Sony qui a été publié en ligne fin janvier (via Inverse). La documentation décrit un nouveau type de fonctionnalité pour l’assistant PlayStation. Le système ne serait pas seulement en mesure de vous dire comment vaincre le prochain boss ou terminer la quête, il vous donnerait des statistiques sur la façon dont les autres ont relevé le même défi, et même fournir un accès rapide à des microtransactions qui pourraient vous aider.

Source de l’image: Sony

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, l’assistant vous donnerait des réponses du type «80% des joueurs comme vous ont vaincu le boss en utilisant la ressource X», ainsi qu’un bouton qui vous permettrait d’acheter la ressource en question. Cela peut être extrêmement utile si vous êtes le genre de joueur qui n’a aucun problème avec les achats intégrés. Et la fonctionnalité peut certainement être utile lorsqu’il s’agit de découvrir de nouveaux DLC disponibles à la vente.

Cela dit, cette nouvelle fonctionnalité serait également incroyablement effrayante. Ce type de réponse signifie que Sony suivra tout ce que vous faites dans les jeux pour gagner, et il utilisera ces informations pour promouvoir les microtransactions. Si vous êtes d’accord avec les sociétés de technologie qui suivent vos actions, vous ne serez pas dérangé par cette fonctionnalité. Mais cela ne le rend pas moins ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas fans du suivi.

Quelle que soit votre position sur la question, il y a une autre chose à considérer. Ce type de fonctionnalité pourrait exposer ces transactions payantes aux enfants. Bien sûr, il leur sera probablement interdit de faire des achats sans le consentement d’un adulte, mais cela ne change rien au fait qu’on leur dira que vous pouvez gagner un jeu plus rapidement en payant des articles supplémentaires:

Dans certains modes de réalisation, la sélection de diverses ressources peut nécessiter une forme de paiement, par exemple, en utilisant de la monnaie virtuelle ou de l’argent réel. Dans certains modes de réalisation, la sélection de diverses ressources peut prendre la forme d’une «micro-transaction», qui traite de sommes d’argent relativement faibles.

En fin de compte, ce n’est qu’un brevet et Sony pourrait ne jamais utiliser la technologie dans une future console PlayStation. Cependant, cela indique que Sony souhaite ajouter un assistant intelligent à la console et que la PS5 pourrait être le premier modèle à obtenir des commandes vocales avancées. Il est également très clair que vous devrez accepter de laisser Sony suivre votre jeu pour que cet assistant fonctionne réellement. Même si les microtransactions ne font pas partie de l’accord, l’assistant devra toujours accéder aux informations relatives à votre session de jeu si cela doit fournir des réponses pertinentes.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

