La NASA a besoin d’un capteur

Vénus est un véritable enfer. Il existe de nombreuses théories qui suggèrent que notre voisin pourrait avoir des conditions similaires à celles de la Terre, avec des océans et une vie encore plus ou moins complexe. Oui, ils ont du sens, mais nous n’avons pas encore été en mesure d’expliquer de manière convaincante ce qui pourrait arriver sur cette planète pour qu’elle devienne ce qu’elle est maintenant.

Différentes simulations indiquent un éventuel effet de serre massif qui a fini par sécher Vénus et la transformer en un four qui enregistre des températures moyennes de 464 degrés Celsius à sa surface. Ses températures élevées sont un problème pour tout projet de mission qui cherche à l’explorer, mais ce n’est pas le seul, il ne faut pas oublier que l’atmosphère dense de la planète exerce une pression 90 fois plus élevée par rapport à la Terre, et que ses vents atteignent 700 kilomètres à l’heure.

Il est évident de dire qu’une mission habitée pour explorer Vénus est quelque chose d’impossible, du moins pour l’instant, mais cette planète est, en raison de ses conditions, un défi si grand que même l’envoi d’une mission sans pilote avec des garanties de succès est un objectif très compliqué. Les missions qui ont réussi à atterrir à la surface de la planète ils ont à peine survécu quelques heures, en raison de l’impact de ses conditions extrêmes sur l’électronique et les composants clés des sondes.

A la recherche d’un capteur immunisé contre Vénus

Les scientifiques et les experts travaillent depuis des années sur des solutions pour créer des puces et d’autres composants capables de survivre longtemps aux conditions de cet enfer appelé Vénus. Ils n’ont rien de facile, mais petit à petit ils progressent ce qui a encouragé la NASA à lancer un concours de 30 000 $ en prix avec un objectif clair: atteindre un capteur pour détecter et éviter les obstacles qui peut fonctionner en douceur sur Vénus.

Les capteurs sont particulièrement sensibles à la chaleur et à la pression, et leur utilisation dans des sondes axées sur l’exploration de la surface de la planète est un défi supplémentaire, car ctout défaut d’identification des obstacles cela peut finir par ruiner complètement une mission d’exploration et tous les investissements qui en découlent.

Si vous avez une bonne idée en tête et que vous souhaitez participer à ce concours, j’ai de bonnes nouvelles pour vous, la seule condition est d’avoir plus de 18 ans. La période de participation est ouverte jusqu’au 29 mai et l’évaluation des différents projets aura lieu du 1er juin au 2 juillet. La liste des gagnants sera rendue publique le 6 juillet.

Pour faciliter une base de départ, la NASA a demandé aux participants de quitter le conception actuelle d’AREE pour concevoir le module. Vous l’avez dans l’image ci-dessus.

Vénus reste un mystère et est sans aucun doute l’une des planètes les plus intéressantes de notre système solaire. La NASA attend pour continuer à révéler leurs secrets avec de nouvelles missions d’exploration et répondant à cette question que nous nous posons tous: pourrait-elle abriter une vie complexe à un moment donné? Si c’est le cas, il est clair que son destin n’était pas agréable.

Dans la vidéo que je laisse à la fin de l’article, vous trouverez un simple résumé de l’évolution de la planète et quelques des images simulées de la façon dont il pourrait ressembler avant et après de devenir cet enfer terrestre qu’il est aujourd’hui.