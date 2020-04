La NASA a développé un ventilateur à coronavirus haute pression en 37 jours – .

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont construit un ventilateur pour les patients atteints de coronavirus en seulement 37 jours.

Le ventilateur, surnommé VITAL, peut être produit à grande échelle plus rapidement que les ventilateurs traditionnels et pourrait aider à augmenter l’offre de matériel de sauvetage dans les zones les plus durement touchées par la pandémie.

Pour ceux qui ont les réactions les plus graves au nouveau coronavirus, la respiration assistée est souvent vitale. Malheureusement, les machines qui fournissent efficacement cette assistance sont rares dans certaines régions, et les hôpitaux souffrant de pénuries de ventilateurs ont du mal à garantir que tous leurs patients reçoivent le traitement dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Alors, quel type d’organisation aurait les ressources et les connaissances nécessaires pour développer une machine complexe comme un ventilateur en très, très peu de temps? Le même type d’organisation qui envoie des humains dans l’espace pour vivre dans des laboratoires en orbite, bien sûr! Les ingénieurs de la NASA travaillant au Jet Propulsion Laboratory de l’agence ont développé un ventilateur haute pression spécialement conçu pour les patients atteints de coronavirus, et ils l’ont fait en seulement 37 jours.

Le groupe appelle le dispositif VITAL – abréviation de Ventilator Intervention Technology Accessible Localally – et ils espèrent qu’il pourra aider à réduire la pression sur l’approvisionnement du pays en ventilateurs déjà en circulation.

“Nous nous spécialisons dans les vaisseaux spatiaux, pas dans la fabrication d’appareils médicaux”, a déclaré Michael Watkins, directeur du Jet Propulsion Laboratory, dans un communiqué. «Mais une excellente ingénierie, des tests rigoureux et un prototypage rapide sont quelques-unes de nos spécialités. Lorsque les gens de JPL ont réalisé qu’ils pourraient avoir ce qu’il faut pour soutenir la communauté médicale et la communauté au sens large, ils ont estimé qu’il était de leur devoir de partager leur ingéniosité, leur expertise et leur dynamisme. »

D’accord, il a donc été construit par des ingénieurs de la NASA, mais cela signifie-t-il qu’il est vraiment bon? En fait, oui, selon les médecins de l’école de médecine Icahn du mont Sinaï. Après la construction du prototype, il a été envoyé au mont Sinaï pour des tests rigoureux et des commentaires pour les ingénieurs.

«Nous avons été très satisfaits des résultats des tests que nous avons effectués dans notre laboratoire de simulation humaine haute fidélité», a déclaré le Dr Matthew Levin, professeur agrégé d’anesthésiologie, de médecine préopératoire et de la douleur, et de sciences génétiques et génomiques à l’École de médecine Icahn. m’a dit. «Le prototype de la NASA a fonctionné comme prévu dans une grande variété de conditions de patients simulées. L’équipe est convaincue que le ventilateur VITAL sera en mesure de ventiler en toute sécurité les patients souffrant de COVID-19 ici aux États-Unis et dans le monde entier. »

Mais vous ne pouvez pas simplement construire un ventilateur, le montrer aux médecins et vous attendre à ce qu’il soit produit et utilisé dans le monde réel. C’est là qu’intervient la NASA en tant qu’agence gouvernementale. L’organisation espère maintenant obtenir l’approbation rapide de leurs copains à la FDA afin que VITAL – qui, selon la NASA, puisse être construit plus rapidement que les ventilateurs traditionnels – puisse se déployer dans les zones où cela est nécessaire. plus.

