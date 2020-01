La NASA a pris une photo avec des détails jamais vus auparavant depuis le centre de la Voie lactée

Dimanche 5 janvier, la NASA a révélé que l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge (SOFIA) a réussi à capturer une image infrarouge du centre ou du noyau de la Voie lactée, la galaxie où se trouve notre système solaire (où se trouve la planète Terre). Le centre de la Voie lactée est entouré de poussière et de gaz, ce qui a empêché les télescopes d’obtenir une image claire, mais Début octobre 2019, le Spitzer Space a réussi à «pénétrer» et capturer les étoiles en image infrarouge.

Cependant, Maintenant, la NASA a réussi à obtenir une image, également infrarouge, où plus de détails sur le cœur sont révélés, et tout cela grâce au télescope SOFIA, un Boeing 747SP (également connu sous le nom de «Flying Observatory») modifié pour transporter un télescope réflecteur de plus de deux mètres. Cette image, qui a l’air impressionnante, montre en détail, en haute résolution pour être plus précis, les spirales de gaz et de poussière qui recouvrent le centre de la Voie lactée.

Mais pourquoi cette image est-elle importante? Selon des informations officielles de la NASA, Cela permettra aux futures recherches de déchiffrer la formation des étoiles massives. La naissance des étoiles, dans cette partie de la Voie lactée, se produit dans des zones relativement petites. Avant que l’image ne soit révélée, les chercheurs espéraient voir la naissance de plus d’étoiles qu’il n’y en a réellement, un phénomène qui ne se produit que dans cette galaxie par rapport aux autres. Aussi Il montre une partie où plus d’étoiles sont concentrées que partout ailleurs dans la galaxie, ainsi que des étoiles qui sont des millions de fois plus brillantes que le Soleil. Les étoiles massives sont celles qui ont une masse supérieure à celle du Soleil, 10 fois plus.

Mais encore plus important, l’image infrarouge pourrait aider les scientifiques à comprendre comment se nourrit l’anneau de trou noir supermassif qui est au cœur de notre galaxie. Cet anneau, comme indiqué, a une distance de 10 années-lumière de diamètre et “Il joue un rôle important dans la façon dont la matière se rapproche du trou noir qui sera finalement dévoré.” L’image SOFIA pourrait montrer que l’anneau ne rétrécit pas, comme le pensaient les scientifiques, mais qu’il y a des matériaux qui sont incorporés.

Ce que la NASA a fait était pour combiner l’image de SOFIA (le seul télescope capable de détecter les matériaux galactiques émettant de la lumière visible) avec celle de l’espace Spitzer et celle de l’observatoire spatial Herschel, l’Agence spatiale européenne.

Les mystères de l’univers sont à la fois fascinants et effrayants. Fin novembre 2019, les scientifiques ont détecté un trou noir si grand qu’il “ne devrait pas exister”. Le LB-1, comme on l’appelait, se trouve à 15 millions d’années-lumière de la Terre et a une masse 70 fois supérieure au Soleil. Son existence est un mystère pour les êtres humains, car une telle chose n’a jamais été détectée. La même chose se produit avec le centre de la Voie lactée et les mystères qui vont être révélés au fil des investigations.