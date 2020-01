La NASA autorise Axiom Space à mettre un habitat commercial sur la station spatiale – .

L’illustration montre le segment Axiom connecté à la Station spatiale internationale. (Illustration de l’espace Axiom)

Axiom Space, basé à Houston, a remporté la tête de la NASA pour attacher un module d’habitation commerciale à la Station spatiale internationale dès 2024.

Le «segment Axiom» de la station spatiale est conçu pour se connecter au module Harmony de la station et fournir un habitat à l’équipage, une installation de recherche et de fabrication et un observatoire de la Terre à grandes fenêtres. Lorsque la Station spatiale internationale atteindra sa retraite, Axiom prévoit d’ajouter une plate-forme électrique et de transformer son matériel en une station spatiale commerciale à vol libre.

Les partenaires d’Axiom sont Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines et Maxar Technologies.

La NASA a annoncé qu’elle entamerait désormais des négociations avec Axiom sur les termes et le prix d’un contrat à prix fixe ferme avec une période de performance de base de cinq ans et une option d’extension de deux ans.

Les fondateurs d’Axiom sont l’entrepreneur spatial Kam Ghaffarian et Michael Suffredini, qui ont été responsables du programme de la station spatiale de la NASA de 2005 à 2015. L’entreprise a été acquise avec le reste de Singer Ghaffarian Technologies en 2018 par le conglomérat d’ingénierie KBR pour 355 millions de dollars.

“Nous apprécions la décision audacieuse de la NASA d’ouvrir un avenir commercial en orbite terrestre basse”, a déclaré aujourd’hui Suffredini, PDG et président d’Axiom Space, dans un communiqué de presse. «Cette sélection est une reconnaissance de la nature hautement qualifiée de l’équipe Axiom et de notre plan commercial visant à créer et à soutenir un écosystème LEO prospère, durable et dirigé par les Américains.»

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que la plate-forme commerciale d’Axiom représente «une étape cruciale pour la NASA pour répondre à ses besoins à long terme de formation d’astronautes, de recherche scientifique et de démonstrations technologiques en orbite terrestre basse».

L’agence spatiale a déclaré avoir sélectionné Axiom parmi les propositions soumises en réponse à une sollicitation dans le cadre de l’appendice I de NextSTEP-2, qui offre à l’industrie privée l’utilisation des services publics de la Station spatiale internationale et un port pour attacher des installations commerciales.

Il y aura une opportunité distincte pour les partenaires commerciaux de proposer des offres visant à développer des destinations spatiales en vol libre en orbite terrestre basse. L’année dernière, Boeing et l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos, PDG d’Amazon, faisaient partie des entreprises qui ont élaboré des concepts pour de tels avant-postes.

La NASA n’envisage pas d’être le seul client pour les services sur les stations spatiales commerciales, et Axiom non plus.

La plate-forme d’Axiom pourrait également être utilisée pour la fabrication additive zéro-G, la fabrication de fibres optiques, la production de cristaux de protéines pour des applications pharmaceutiques ou d’autres applications industrielles du type dont les entrepreneurs de l’espace parlent depuis des années. Et puis il y a le tourisme spatial: en 2018, Axiom Space a présenté un plan pour offrir des séjours de 10 jours dans ses installations de la station spatiale pour un prix de 55 millions de dollars.

“Une plate-forme commerciale en orbite terrestre est l’occasion de marquer un changement dans notre société similaire à celui que subissent les astronautes lorsqu’ils voient la planète d’en haut”, a déclaré Ghaffarian, qui est le président exécutif d’Axiom.

Le plan d’Axiom prévoit l’envoi de missions en équipage à la Station spatiale internationale, puis au complexe orbital de vol libre, à raison de deux ou trois vols par an. Peu de temps avant la mise hors service de l’ISS, peut-être dans le laps de temps de 2030, Axiom lancerait une plate-forme pour donner au free-flyer ses propres capacités d’alimentation et de refroidissement.

Les services de transport semblent être assurés par les taxis spatiaux CST-100 Starliner de Boeing, envoyés en orbite au sommet des fusées de United Launch Alliance. Maxar Technologies a déjà été signé pour fournir des capacités d’alimentation et de propulsion à l’avant-poste de la passerelle en orbite lunaire de la NASA et pourrait également fournir la plate-forme électrique d’Axiom.

Axiom n’est pas la seule entreprise à vouloir créer un avant-poste spatial commercial: Bigelow Aerospace, basée au Nevada, a son propre grand plan pour une installation d’habitation qui pourrait être attachée à la Station spatiale internationale ou fonctionner comme une station autonome.

Pendant ce temps, NanoRacks, au Texas, travaille sur un sas commercial pour l’ISS ainsi qu’un concept pour les avant-postes orbitaux en vol libre. Les partenaires de NanoRacks dans l’effort de l’avant-poste incluent Olis Robotics et Stratolaunch, basés à Seattle.

Aujourd’hui, le PDG de NanoRacks, Jeffrey Manber, a adressé ses félicitations à Axiom – et a déclaré qu’il attendait avec impatience de futures opportunités commerciales. “Désireux de voir l’offre de la NASA en vol libre, ce qui est en retard”, a tweeté Manber.