La NASA choisit des missions à Vénus, Triton et Io comme finalistes pour le financement – .

La conception d’un artiste montre la sonde DAVINCI + descendant dans l’atmosphère de Vénus au bout d’un parachute. (Photo NASA / GSFC)

La NASA a sélectionné quatre missions interplanétaires proposées de classe Discovery pour recevoir 3 millions de dollars afin de développer leurs concepts, dans le but d’en choisir une ou deux l’année prochaine pour un financement supplémentaire.

Deux des missions proposées se concentrent sur Vénus: DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging Plus), qui enverrait une sonde sphérique à travers l’atmosphère de Vénus pour étudier l’atmosphère de la planète couverte de nuages ​​jusqu’à la surface; et VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy), qui cartographierait Vénus avec un radar synthétique et un imageur infrarouge.

Les deux autres sont Io Volcano Observer, qui observerait Io, la lune volcaniquement active de Jupiter, au cours d’une série de survols rapprochés; et Trident, qui rassemblerait des images et des données lors d’un survol de Triton, une lune de Neptune qui pourrait avoir un océan sous sa surface glacée.

Le programme Discovery de la NASA couvre généralement des missions interplanétaires d’un coût total inférieur à 300 millions de dollars. Des exemples de missions de classe Découverte comprennent le télescope spatial Kepler, Lunar Reconnaissance Orbiter et l’atterrisseur Mars InSight. Deux missions Discovery ciblant les astéroïdes, Lucy et Psyché, sont actuellement en cours de développement et seront lancées en 2021 et 2023.