La NASA choisit Masten Space Systems pour livrer des charges utiles scientifiques à la lune – .

La conception d’un artiste montre l’atterrisseur XL-1 de Masten Space Systems sur la lune. (Illustration des systèmes spatiaux Masten)

La NASA a choisi Masten Space Systems, basé en Californie, pour livrer huit charges utiles scientifiques au pôle sud de la lune en 2022 sur son atterrisseur lunaire XL-1.

Olis Robotics, basé à Seattle, a pour rôle de préparer une de ces charges utiles, un bras robotique, à voler.

Le contrat de 75,9 millions de dollars a été attribué à Masten dans le cadre de l’initiative des services commerciaux de charge utile lunaire de la NASA, ou CLPS – qui offre à l’agence spatiale des opportunités de commander des services de livraison lunaire auprès de fournisseurs commerciaux, d’une manière similaire à la commande d’un voyage en covoiturage sur terre. des rues. En 2018, Masten a été l’un des premiers fournisseurs de services de livraison que la NASA a mis sur sa liste CLPS.

Masten n’a encore rien volé dans l’espace, mais il travaille sur sa technologie d’atterrisseur depuis plus d’une décennie en partenariat avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Defense Advanced Research Research Agency du Pentagone et le Air Force Research Laboratory, entre autres. En 2009, Masten a remporté plus d’un million de dollars dans le cadre du Lunar Lander Challenge financé par la NASA.

“Masten est ravi d’avoir la NASA comme client principal de cette mission”, a déclaré Sean Mahoney, PDG de Masten Space Systems, dans un communiqué. “Alors que nous, comme le reste du monde, travaillons pour assurer la sécurité de nos employés et de nos familles en ces temps difficiles, nous sommes heureux de voir le retour des États-Unis sur la Lune et le commerce spatial aller de l’avant.”

Plus de clients sont recherchés pour ajouter des centaines de livres de charges utiles au manifeste de la mission fin 2022.

Les charges utiles du CLPS sont censées ouvrir la voie à des missions en équipage sur la lune dès 2024, sous l’égide du programme Artemis de la NASA.

“Dans le cadre de notre programme Artemis, nous allons sur la lune avec toute l’Amérique”, a déclaré aujourd’hui l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. «L’industrie commerciale est essentielle pour faire de notre vision de l’exploration lunaire une réalité. La science et la technologie que nous envoyons à la surface lunaire avant nos missions en équipage nous aideront à mieux comprendre l’environnement lunaire que jamais auparavant. »

Le prix CLPS appelle Masten à fournir un service de bout en bout pour la livraison des instruments scientifiques de la NASA, y compris l’intégration de la charge utile, le lancement depuis la Terre, l’atterrissage sur la surface lunaire et au moins 12 jours de fonctionnement. Masten n’a pas encore précisé quel fournisseur de lancement il sélectionnera pour la mission, mais les candidats les plus probables sont SpaceX, United Launch Alliance et Blue Origin.

L’une des charges utiles couvertes par le contrat est un bras robotisé connu sous le nom de SAMPLR (qui signifie Sample Acquisition, Morphology Filtering and Probing of Lunar Regolith). Le bras, fourni par Maxar Technologies, est une pièce de rechange de vol du projet Mars Exploration Rover. Il est en cours de modification pour collecter des échantillons de sol lunaire et démontrer l’utilisation d’un godet pour filtrer et isoler les particules de différentes tailles.

L’année dernière, Maxar a sélectionné Olis Robotics, anciennement connu sous le nom de BluHaptics, pour fournir le logiciel qui formera les opérateurs sur Terre à contrôler le bras pendant la mission.

Les autres charges utiles comprennent:

Système d’imagerie infrarouge compact lunaire (L-CIRiS), qui déploiera un radiomètre – un appareil qui mesure les longueurs d’onde infrarouges de la lumière – pour explorer la composition de la surface de la lune, cartographier sa distribution de température de surface et démontrer la faisabilité de l’instrument pour les futures activités d’utilisation des ressources lunaires.

Spectromètre à transfert d’énergie linéaire (LETS), un capteur qui mesurera l’environnement de rayonnement à la surface de la lune. Une autre charge utile du LETS est transportée sur le vol CLPS d’Astrobotic vers la lune en 2021. Astrobotic prévoit d’utiliser son atterrisseur Peregrine et la fusée Vulcan de United Launch Alliance pour effectuer la livraison en 2021.

Heimdall, un système de caméra flexible pour mener la science lunaire sur les véhicules commerciaux. Heimdall utilise un seul magnétoscope numérique et quatre caméras: un imageur de descente grand angle, un imageur régolite à angle étroit et deux imageurs panoramiques grand angle.

MoonRanger, un rover qui pèse moins de 30 livres et fera la démonstration des technologies de communication et de cartographie à longue distance. MoonRanger portera le Système de spectromètre à neutrons (NSS), qui mesurera la concentration d’hydrogène dans le régolithe de la Lune – une indication possible de l’existence d’eau enterrée. NSS prendra également part à la mission d’Astrobotic.

Spectromètre de masse observant les opérations lunaires (MSolo), un appareil pour mesurer les ressources potentiellement accessibles à la surface de la lune. Un autre instrument MSolo s’envolera pour la mission d’Astrobotic.

Spectromètre volatil proche infrarouge (NIRVSS), un outil pour mesurer la composition de surface et la température. L’instrument caractérisera la variabilité des sols lunaires et détectera les substances volatiles telles que le méthane, le dioxyde de carbone, l’ammoniac et l’eau. L’atterrisseur d’Astrobotic transportera également un instrument NIRVSS.

Réseau de rétroréflecteurs laser (LRA), une série de huit petits miroirs pour mesurer la distance et soutenir la précision d’atterrissage. Il ne nécessite aucune alimentation ni communication de l’atterrisseur et peut être détecté par de futurs vaisseaux spatiaux en orbite ou en atterrissant sur la lune. Ces réseaux sont inclus dans les missions lunaires depuis Apollo 11 en 1969. Ils seront inclus dans la mission Astrobotic ainsi que dans la mission CLPS d’Intuitive Machines, qui utilisera une fusée SpaceX Falcon 9 pour envoyer un atterrisseur Nova-C sur la lune. en 2021.