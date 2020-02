La NASA doit décider laquelle de ces quatre missions est la plus impressionnante – .

La NASA a beaucoup de boules en l’air en ce moment, pour ainsi dire. De la mission du rover Mars 2020 au retour prévu des humains sur la Lune en 2024, il se passe beaucoup de choses à l’agence spatiale américaine ces jours-ci. Malgré cela, la NASA est toujours tournée vers l’avenir et planifie des missions encore plus loin.

Mais la NASA a des ressources limitées, et elle ne peut absolument pas faire tout ce qu’elle veut, même si ses missions potentielles semblent excitantes. Dans un nouveau billet de blog publié aujourd’hui, la NASA présente une poignée de nouvelles missions qu’elle envisage actuellement. Chacune de ces missions relativement peu coûteuses durerait environ neuf mois, mais choisir entre elles ne sera pas facile.

Les missions potentielles ont été proposées par des équipes dans le cadre du programme Discovery de la NASA, et chaque équipe recevra une allocation de 3 millions de dollars pour «développer et mûrir» ses plans avant que la NASA ne choisisse les missions qu’elle effectuera réellement.

Voici la répartition de chacune des quatre missions potentielles:

DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging Plus)

DAVINCI + analysera l’atmosphère de Vénus pour comprendre comment elle s’est formée, a évolué et déterminer si Vénus a déjà eu un océan. DAVINCI + plonge dans l’atmosphère inhospitalière de Vénus pour mesurer précisément sa composition jusqu’à la surface.

Observateur du volcan Io (IVO)

IVO explorerait la lune de Jupiter, Io, pour apprendre comment les forces de marée façonnent les corps planétaires. Io est chauffé par l’écrasement constant de la gravité de Jupiter et est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. On sait peu de choses sur les caractéristiques spécifiques d’Io, telles que l’existence d’un océan magma à l’intérieur. À l’aide de survols rapprochés, IVO évaluerait comment le magma est généré et a éclaté sur Io.

TRIDENT

Trident explorerait Triton, une lune glacée unique et très active de Neptune, pour comprendre les voies d’accès aux mondes habitables à des distances énormes du Soleil. La mission Voyager 2 de la NASA a montré que Triton a un resurfaçage actif – générant la deuxième surface la plus jeune du système solaire – avec le potentiel d’éruption de panaches et d’une atmosphère. Couplé à une ionosphère qui peut créer de la neige organique et le potentiel d’un océan intérieur, Triton est une cible d’exploration passionnante pour comprendre comment les mondes habitables peuvent se développer dans notre système solaire et dans d’autres.

VERITAS (émissivité de Vénus, radio-science, InSAR, topographie et spectroscopie)

VERITAS cartographierait la surface de Vénus pour déterminer l’histoire géologique de la planète et comprendre pourquoi Vénus s’est développée si différemment de la Terre. En orbite autour de Vénus avec un radar à ouverture synthétique, VERITAS trace les élévations de surface sur presque toute la planète pour créer des reconstructions tridimensionnelles de la topographie et confirmer si des processus, tels que la tectonique des plaques et le volcanisme, sont toujours actifs sur Vénus.

Chacune de ces missions semble passionnante et elles ont toutes le potentiel de nous en apprendre beaucoup sur notre système solaire et les planètes qui vivent ici. Ils sont tous potentiellement importants, et ce serait formidable si la NASA pouvait les réaliser tous les quatre au lieu des deux attendus.

Cela dit, si je devais absolument choisir une seule de ces propositions, la mission TRIDENT semble être la plus excitante. Explorer Triton, découvrir à quoi ressemble sa surface, pourquoi il est si actif, et même découvrir l’existence d’un océan souterrain serait très révolutionnaire et pourrait conduire à de futures missions qui explorent cet océan à la recherche de vie. C’est quelque chose de vraiment excitant.

