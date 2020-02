La NASA essaie désespérément de faire creuser à nouveau sa taupe de Mars – .

La mission InSight de la NASA sur Mars a été couronnée de succès sur plusieurs fronts, mais il ne fait aucun doute qu’il y a eu une très grosse déception: la taupe. Un instrument d’auto-enfouissement conçu pour se marteler jusqu’à 16 pieds dans la surface de Mars est à plusieurs reprises bien en deçà de cet objectif. En fait, pour le moment, il est simplement assis à la surface.

L’équipe InSight pense que le sol à la surface de la planète est tout simplement trop poudreux et meuble pour que l’instrument gagne en traction et se tire plus profondément. Pour résoudre ce problème, l’équipe a utilisé le bras robotique d’InSight pour pousser contre le bord du trou, donnant à la sonde une meilleure adhérence. Cette nouvelle technique a semblé fonctionner un peu, mais peu de temps a été nécessaire avant que Mars n’écorche la sonde. Bummer.

Maintenant, après beaucoup de considération et des tas de frustration, l’équipe InSight de la NASA a finalement décidé de retirer tous les arrêts. Plutôt que d’essayer de faire creuser la taupe par elle-même, l’équipe envisage maintenant de demander à InSight de pousser littéralement la sonde dans son trou à l’aide de son bras robotique. C’est le «correctif» le plus simple et le plus simple proposé jusqu’à présent, mais la NASA commence à manquer d’idées.

Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA:

L’équipe de mission prévoit de commander le scoop sur le bras robotique d’InSight pour appuyer sur la «taupe», le mini conducteur de pieux conçu pour se marteler jusqu’à 16 pieds (5 mètres) vers le bas. Ils espèrent que pousser sur le dessus de la taupe, également appelé capuchon arrière, l’empêchera de reculer de son trou sur Mars, comme il l’a fait deux fois ces derniers mois après avoir failli s’enfouir.

Mais réussir cette nouvelle astuce ne consiste pas seulement à bloquer la sonde aussi fort que le bras robotique peut le pousser. L’attache fixée au sommet de la sonde renvoie toutes les données vitales à l’atterrisseur InSight lui-même, qui transmet ensuite ces informations à la Terre et aux scientifiques avides. Endommager cette attache rendrait la sonde totalement inutile, donc l’opération doit être délicate.

Les scientifiques s’efforceront de faire fonctionner la taupe au début du mois de mars, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps avant de savoir si le plan fonctionne ou non.

Source de l’image: NASA / JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

