La NASA et SpaceX planifient leur première mission Dragon en équipage pour le lancement le 27 mai – .

Les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, effectuent une simulation de lancement et d’amarrage en vue de leur vol vers la Station spatiale internationale à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon. (Photo SpaceX)

La NASA et SpaceX ont fixé une date pour que la première mission spatiale en équipage soit lancée en orbite depuis le sol américain depuis le retrait de la flotte de la navette spatiale il y a près de neuf ans.

La fusée Falcon 9 de SpaceX devrait lancer les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’intérieur d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon à 16 h 32. ET (13 h 32 PT) le 27 mai, en les envoyant à la Station spatiale internationale pour un séjour prolongé. Le décollage aura lieu au Launch Complex 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, où la mission lunaire Apollo 11 et la première mission navette ont été lancées.

L’annonce d’aujourd’hui d’une date de lancement intervient après des années de développement par SpaceX dans le cadre d’un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA. Boeing travaille sur un autre type de taxi spatial pour la station spatiale, connu sous le nom de CST-100 Starliner – mais un vol d’essai sans équipage en décembre dernier a rencontré des problèmes, de sorte que le premier vol en équipage de Starliner n’aura pas lieu pendant des mois.

Une mission de démonstration de Dragon réussie réduirait la nécessité de placer des astronautes américains sur des vaisseaux spatiaux russes Soyouz, pour lesquels la NASA a payé aux Russes plus de 80 millions de dollars par siège. Il y aura un avantage supplémentaire pour Behnken et Hurley: ils pourront réclamer un drapeau américain qui a été laissé à bord de la station spatiale par la dernière équipe de la navette spatiale en 2011 pour que le prochain équipage décolle du sol américain.