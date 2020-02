La NASA finance une démonstration de fabrication dans l’espace – .

La conception d’un artiste montre le robot SPIDER de Maxar Technologies assemblant une antenne de communication pour le vaisseau spatial Restore-L. (Illustration de Maxar Technologies)

La NASA a attribué un contrat de 142 millions de dollars à Maxar Technologies pour une démonstration de technologies de construction dans l’espace, notamment l’assemblage robotisé d’une antenne de communication et la production d’un faisceau structurel.

Le dispositif de fabrication de faisceaux, connu sous le nom de MakerSat, est fourni par Tethers Unlimited, une société de technologie spatiale dont le siège est à Bothell, Wash.

Maxar, Tethers Unlimited et d’autres partenaires – dont le West Virginia Robotic Technology Center et le Langley Research Center de la NASA – verront leur matériel intégré au vaisseau spatial Restore-L de la NASA, que Maxar s’apprête à lancer dans les années 2020.

La mission principale de Restore-L est de montrer comment les satellites peuvent être entretenus et ravitaillés par robot en orbite terrestre basse, avec le satellite d’observation de la Terre Landsat 7 choisi comme cible d’essai potentielle. Après cette démonstration, Maxar’s Space Infrastructure Dexterous Robot, ou SPIDER, se chargera de la tâche d’assemblage.

À l’aide de son bras robotique de 16 pieds de long, SPIDER assemblera sept éléments structurels pour former une antenne de communication fonctionnelle de 9 pieds de large. La procédure a été démontrée avec succès lors d’une démonstration au sol en 2017, lorsque le programme s’appelait Dragonfly.

Le SPIDER, prêt pour l’espace, sera construit par l’équipe de Maxar à Pasadena, en Californie. La même équipe a livré six bras robotiques pour les missions de la NASA sur Mars, y compris les bras de l’atterrisseur Mars InSight et du rover Mars 2020.

Après l’assemblage, l’antenne fera la démonstration de la communication radio en bande Ka avec une station au sol. Ensuite, ce sera le tour de MakerSat. Tethers Unlimited a été le pionnier de la technologie de MakerSat avec un soutien financier de 875 000 $ de la NASA, sous la forme de deux subventions de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises.

Au cours de la mission Restore-L, SPIDER mettra le dispositif MakerSat en position pour fabriquer le faisceau composite de carbone léger et le fixer au vaisseau spatial. La forme et la résistance du faisceau seront vérifiées pour déterminer si les structures construites dans l’espace sont différentes des structures fabriquées sur Terre.

Dans la conception d’un artiste, le bras robotique SPIDER déplace l’appareil MakerSat de Tethers Unlimited et un faisceau de construction fraîchement fabriqué à sa position prévue sur le satellite expérimental Restore-L. (Illustration de Maxar Technologies)

Si SPIDER et MakerSat fonctionnent comme prévu, cela pourrait ouvrir une toute nouvelle frontière pour la fabrication dans l’espace. La NASA et les entreprises spatiales commerciales pourraient fabriquer des éléments structurels volumineux ou longs dans l’espace plutôt que d’avoir à les envoyer préfabriqués. Les robots d’assemblage pourraient reconstituer des composants pour vaisseaux spatiaux qui pourraient être trop gros pour tenir à l’intérieur de leur lanceur sous forme finie.

“Nous poursuivons le leadership mondial de l’Amérique dans le domaine des technologies spatiales en prouvant que nous pouvons assembler des vaisseaux spatiaux avec des composants plus grands et plus puissants, après le lancement”, a déclaré aujourd’hui Jim Reuter, administrateur associé de la Direction de la mission des technologies spatiales de la NASA, dans un communiqué de presse. «Cette démonstration technologique ouvrira un nouveau monde de capacités robotiques dans l’espace.»

Les possibilités comprennent l’assemblage de télescopes spatiaux en orbite ou la construction de structures destinées à être utilisées lors de voyages sur la Lune ou sur Mars.

«L’assemblage et la fabrication dans l’espace permettront une plus grande flexibilité, adaptabilité et résilience des missions, ce qui sera la clé de l’approche d’exploration Moon to Mars de la NASA», a déclaré Brent Robertson, chef de projet de Restore-L au Goddard Space Flight Center de la NASA.