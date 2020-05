La NASA place Blue Origin, Dynetics et SpaceX sur la liste des atterrisseurs lunaires – .

La conception d’un artiste montre l’atterrisseur Blue Moon de Blue Origin, équipé d’un module de montée construit par Lockheed Martin. (Illustration d’origine bleue via la NASA)

La NASA a sélectionné des équipes dirigées par Blue Origin, Dynetics et SpaceX pour développer des systèmes d’atterrissage lunaire capables de mettre des astronautes sur la lune dès 2024.

“Nous voulons pouvoir aller sur la Lune, mais nous voulons être un client”, a déclaré aujourd’hui à la presse l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’une téléconférence. «Nous voulons réduire les coûts, nous voulons augmenter l’accès, nous voulons que nos partenaires aient des clients qui ne sont pas que nous, afin qu’ils rivalisent sur les coûts et l’innovation, et apportent simplement des capacités que nous n’avons jamais eues auparavant. “

Des contrats à prix fixe totalisant 967 millions de dollars iront aux trois équipes corporatives au cours des 10 prochains mois pour étoffer leurs propositions de systèmes d’atterrissage lunaire qui transporteraient des astronautes vers et depuis la surface lunaire:

Pour son système d’atterrissage lunaire Blue Moon, l’aventure spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos, basée à Kent, Washington, a réuni une «équipe nationale» qui comprend Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. Le concept utilise des éléments de la capsule Orion de Lockheed Martin pour le module de remontée de l’atterrisseur. Northrop Grumman fournira le module de transfert pour le système d’atterrissage, qui peut être lancé avec la fusée New Glenn de Blue Origin ou la fusée Vulcan de United Launch Alliance. L’équipe de Blue Origin recevra 579 millions de dollars.

Dynetics, basé en Alabama, développe un système d’atterrissage à structure unique qui offre des capacités de montée et de descente, et serait lancé sur la fusée Vulcan de l’ULA. L’équipe de Dynetics, composée de 25 partenaires, comprend Sierra Nevada Corp., Draper et Thales Alenia Space Italy. L’équipe de Dynetics recevra 253 millions de dollars.

SpaceX, basé en Californie, propose son vaisseau spatial Starship, qui sera lancé au sommet de la fusée Super Heavy. SpaceX recevra 135 millions de dollars.

L’année prochaine, la NASA évaluera les concepts qui en résulteront et sélectionnera les systèmes d’atterrissage qui bénéficieront d’un soutien supplémentaire pour les missions de démonstration initiales, conduisant à des achats réguliers de services commerciaux lunaires. Il est concevable que les trois équipes obtiennent le feu vert de la NASA pour des démonstrations

Le profil de mission pour le premier atterrissage lunaire prévoit actuellement que les astronautes soient lancés dans une capsule Orion au-dessus de la fusée lourde Space Launch System de la NASA et transférés vers le système d’atterrissage pour la descente à la surface de la lune.

La NASA prévoit d’assembler une plate-forme spatiale Gateway en orbite lunaire au cours des prochaines années, mais Bridenstine a déclaré que la première mission d’atterrissage ne reposera pas sur la préparation de la passerelle à ce moment-là. «Nous pensons qu’arriver sur la lune d’ici 2024 ne nécessite pas la passerelle. … En fait, j’irais jusqu’à dire qu’il est peu probable que nous utilisions la passerelle pour la mission 2024 », a-t-il déclaré.

Les équipes ont été sélectionnées sur la base de notes techniques et de gestion. Boeing, qui a rencontré des difficultés techniques avec son taxi spatial CST-100 Starliner et ses travaux sur le Space Launch System, a proposé un système d’atterrissage mais n’a pas été retenu. Une entreprise spatiale basée au Texas, Vivace, a également soumis une proposition qui a échoué.

Au cours de la téléconférence, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a remercié la NASA pour son soutien à Starship, qui est en cours de développement pour des voyages sur Mars ainsi que sur la Lune.

“Je pense que nous avons le potentiel pour un avenir incroyablement excitant dans l’espace, avec une base sur la Lune et, finalement, l’envoi de personnes et une ville autonome sur Mars”, a déclaré Musk.

La conception d’un artiste montre le vaisseau spatial de SpaceX à la surface de la lune. (Illustration SpaceX)

Kim Doering, vice-président de Dynetics pour les systèmes spatiaux, a déclaré: «Nous sommes tous impatients d’aider à atteindre l’objectif de 2024 de retour des astronautes américains sur la surface lunaire, et nous sommes vraiment ravis de permettre une économie lunaire commerciale à long terme. “

“C’est un grand jour pour Dynetics, c’est un grand jour pour la NASA et un grand jour pour le pays”, a-t-elle déclaré.

Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a appuyé ce sentiment, affirmant qu’aujourd’hui était un «jour vraiment historique».

“Aller sur la lune est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette activité, et nous ne pourrions pas être plus excités à ce sujet”, a déclaré Smith. “Nous avons tous la chance de nous tenir humblement sur les épaules d’Apollo.”

Bridenstine a noté à plusieurs reprises les parallèles entre le programme Apollo des années 1960 et 1970 et l’initiative actuelle de la NASA sur la lune, qui est appelée le programme Artemis en clin d’œil à la sœur mythologique d’Apollo. Aujourd’hui, le chef de la NASA a rappelé que le programme Apollo avait eu lieu pendant une période de troubles sur des questions telles que les droits civils et la guerre du Vietnam.

La conception d’un artiste montre le système d’atterrissage humain Dynetics sur la surface lunaire. (Illustration dynétique)

“Au milieu de cette période la plus difficile de l’histoire américaine, nous avons pu aller sur la lune”, a déclaré Bridenstine. «Nous voici, toutes ces années plus tard, au milieu d’une pandémie de coronavirus, et il y a beaucoup d’inquiétude, beaucoup de peur. Et pourtant, cette petite agence progresse toujours de manière très significative, et nous le faisons avec nos partenaires commerciaux. »

Bridenstine a déclaré qu’un certain nombre d’employés de la NASA ont été infectés par un coronavirus, “et en fait, nous avons perdu des vies à cause de cela à l’agence.” Mais il ne s’attendait pas à ce que la pandémie affecte le calendrier de l’agence spatiale ou le soutien du Congrès à un atterrissage lunaire en 2024.

“Nous avons une demande de budget qui reflète cette priorité, et je n’ai entendu personne suggérer qu’en raison de la pandémie de coronavirus, nous allons devoir réduire la NASA à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Il s’agit d’une version mise à jour d’un rapport publié pour la première fois à 10 h 29, heure du Pacifique, le 30 avril.