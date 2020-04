La NASA relance Apollo 13 en temps réel à l’occasion de son 50e anniversaire

La NASA revit la mission Apollo 13 lorsque son 50e anniversaire. C’était la septième mission habitée du programme Apollo qui nous a emmenés sur la Lune et bien qu’elle n’ait pas atteint l’objectif d’atterrir sur le satellite, elle est entrée dans l’histoire pour les mesures ingénieuses qu’ils ont mises en œuvre pour sauver une tragédie plus que probablement, par une couverture télévisée en direct. qui a collé des millions de téléspectateurs au dumb box et aux drames hollywoodiens ultérieurs, le plus populaire étant celui de 1995 réalisé par Ron Howard et mettant en vedette Tom Hanks.

Le portail Apollo 13 de la NASA offrira vidéo et audio en temps réel de l’ensemble de la mission, à partir d’un lancement qui a déjà commencé à 12 h 13, heure du Pacifique, synchronisé avec l’événement d’origine du 11 avril 1970. Il faudra 56 heures à compter du lancement pour l’apparition des problèmes, l’allumage de l’isolation des un câble à l’intérieur d’un réservoir d’oxygène liquide, provoquant une explosion qui a libéré son contenu sous vide et gravement endommagé le module

C’est là que commença l’odyssée et le changement d’objectifs, oubliant l’alunissage en échange du retour de l’équipage sur Terre. Cela semblait être une mission impossible. Sans les systèmes de propulsion et de survie du module de service, les trois astronautes ont dû se déplacer vers le module lunaire, en théorie insuffisant car il n’était préparé que pour deux jours et deux personnes.

Apollo 13 est un histoire de survie parce que l’équipage et le contrôle de mission ont évité ce qui laissait présager une tragédie et la fin complète des missions lunaires. Le choix de la trajectoire autour de la Lune; Construire un système de type mech de fortune pour éliminer les problèmes de CO2 ou de rentrée en découvrant comment séparer les modules de commande et lunaires était une démonstration d’ingéniosité.

Ce fut également un test d’endurance exceptionnel pour les astronautes car ils ont dû endurer un rationnement strict, du froid et de l’humidité, un manque d’eau propre et d’autres difficultés pour survivre au retour.

Apollo 13 est considéré comme un “Échec réussi”. Il a renouvelé l’intérêt du public pour les missions lunaires et a aidé à améliorer la sécurité des vols spatiaux, mais en interne à la NASA, c’était un avant et un après et accéléré la fin des missions lunaires.

Le portail Apollo 13 de la NASA vous permet de revoir toute la mission. En plus de la vidéo et de l’audio du site de lancement, du vaisseau spatial, du contrôle de mission et des conférences de presse, le site comprend également des transcriptions et des photographies. Vous pouvez suivre la mission en temps réel, démarrer l’événement une minute avant le lancement réel ou suivre les événements sur la chronologie.