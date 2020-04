La NASA retourne dans le futur et fait revivre le logo de «ver» autrefois interdit – .

Le logo «ver» de la NASA apparaît sur la fusée SpaceX Falcon 9 qui doit lancer un vaisseau spatial Crew Dragon dès le mois prochain. (Photo SpaceX)

La NASA restaure une représentation graphique ondulée de son acronyme, connu sous le nom de «ver», sur une place de choix, 28 ans après sa consignation dans la poubelle de l’histoire de l’espace.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que «le ver est de retour» aujourd’hui dans un tweet – et a révélé qu’il avait été peint sur la fusée SpaceX Falcon 9 qui devait lancer des astronautes de la NASA sur la Station spatiale internationale dès le mois prochain. Cette mission de démonstration marquera la première fois que des astronautes américains seront lancés sur orbite depuis le sol américain depuis le retrait de la flotte de navettes spatiales en 2011.

Le ver est né en 1975 comme une alternative au logo original “boulette de viande” de la NASA, qui mettait l’acronyme à l’intérieur d’une sphère bleue avec un vaisseau spatial zoomant autour. Tout le monde n’était pas fan: en 1992, le ver est tombé en disgrâce et a été radié du jeu, sauf sur les t-shirts et les objets souvenirs. Maintenant, le ver a tourné… encore.

La NASA a déclaré que les responsables évaluent toujours exactement comment et où le ver sera utilisé, et que la boulette de viande conservera son statut de symbole principal de l’agence spatiale. Le revirement d’aujourd’hui a surpris les fans de l’espace: certains soupçonnaient même que c’était une farce de poisson d’avril. Pour un aperçu complet du ver, consultez le post de Keith Cowing sur NASA Watch.