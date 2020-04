La NASA utilisera un mini robot pour coloniser la Lune, mais elle a besoin de nous

La NASA devrait revenir sur la lune avec le lancement du mini robot vipère, prévue en 2023. La mission aura pour mission d’explorer les zones moins accessibles du satellite telles que la région du pôle Sud, avec le but de trouver de la glace d’eau caché dans les cratères lunaires. S’il le trouve, Viper prélèvera des échantillons et préparera le terrain pour les prochains débarquements de la future mission Artemis.

Le rover aura la taille d’un caddie électrique comme ceux utilisés sur les terrains de golf, et sera équipé de divers instruments scientifiques tels que:

une perceuse avec une sonde d’un mètre de long.

un spectromètre à neutrons, un pour la masse et un pour la longueur d’onde infrarouge.

La NASA colonisera la Lune grâce à notre aide

La mission qui amènera Viper sur la lune sera soutenu par toute une série de lancements de petits transporteurs qui transportera simultanément des charges et des outils utiles au rover et aux missions suivantes. Beaucoup d’efforts rendra la mission lunaire beaucoup plus flexible que les précédentes, afin que l’exploration du satellite puisse être remodelée sur le fil selon les besoins des scientifiques.

Mais la NASA a décidé de demander l’aide de la grande communauté de fans, qui grâce au projet HeroX pourra aider l’agence spatiale américaine identifier des outils et des solutions intelligents qui peut faciliter la colonisation de la Lune par l’homme et exploiter les ressources de notre satellite. La tâche doit suivre un seul objectif: fournir le rover d’outils petits, légers et utiles que seule la créativité en dehors des fans peut corroborer.

En plus de la taille, ces instruments microscopiques nécessiteront très peu d’énergie fonctionner sans compromettre les besoins énergétiques de la mission. Comme l’explique Sabah Bux du Jet Propulsion Laboratory: “Les petites charges changent toute notre approche, elles vont nous permettre de développer des technologies pour mener des investigations scientifiques sur des plateformes plus petites et mobiles”.

La NASA a donné 160 000 $ pour récompenser plusieurs catégories d’outils et acceptera les propositions des fans jusqu’au 1er juin 2020. Le concours est financé par la Lunar Surface Innovation Initiative de l’agence spatiale et géré par le NASA Tournament Lab.